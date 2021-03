La organización "Uady sin acoso" y otras agrupaciones respaldaron la denuncia de Estefanía B. C., recién titulada de la Licenciatura en Nutrición, perteneciente a la Facultad de Medicina.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, "Estefanía fue víctima de abuso sexual en febrero de 2019 durante sus prácticas profesionales en el Centro de Rehabilitación Arca de Noé A.C. por parte de la jefatura A. P. V., y de su pareja D.E.A.G".

Hace unas semanas marchamos por la compañera Karla, presunto sucidio durante su servicio social. Ahora Estefanía alza la voz para denunciar Abuso Sexual durante sus prácticas profesionales, en la misma Facultad. @uady_mx MAYOR PROTECCIÓN PARA SUS ESTUDIANTES.#UADYsinAcoso pic.twitter.com/fceM4qFrCr — UADYSinAcoso (@uadysinacoso) March 29, 2021

Según el reporte, la entonces alumna realizó la denuncia ante la Universidad al día siguiente de los hechos. "Sin embargo, jamás llegó la reunión que se prometió. Fue hasta el 2020 durante "Los tendederos Uady", que la Dirección convocó a las mujeres de la Facultad, que se volvió a hablar del caso", explica el comunicado de "Uady sin acoso".

"De nuevo se acordó una reunión, que pese a la insistencia de Estefanía, tampoco se realizó. Finalmente, se comunicaron con ella para avisar que ya no era posible llevar su caso, ya que había egresado", agrega el texto.

La organización señala los siguientes puntos a las autoridades universitarias.

Encerrar en un cuarto aislado a una persona para hacerle actos sexuales no consensuados sí es abuso sexual; está en el Protocolo de la Universidad y en el Código Penal del estado de Yucatán. Minimizar la agresión negando que fue abuso sexual y esperar que el tiempo pase para no resolver la denuncia, es Violencia Institucional. La estudiante denunció en tiempo y forma la agresión. Incluso después de su egreso, la denuncia sigue siendo una responsabilidad de la Universidad. No es posible aceptar proyectos de lugares que han tenido denuncias graves. Al día de hoy la Universidad continua ofertando al Centro de Rehabilitación Arca de Noé A.C. para realizar servicio social y prácticas profesionales, en diversas licenciaturas, aún teniendo a los presuntos agresores como titulares del proyecto.

Las autoridades universitarias nos dicen que siempre están tomando cartas en el asunto, pero la mayoría de estos casos quedan impunes. Basta de pretextos, es hora de que nos escuchen y atiendan nuestras denuncias.#MiUniversidadEncubreAbusadores #UADY pic.twitter.com/vX9m0AdwqG — Herederas De Montoya (@herederas_fmed) March 29, 2021

Por su parte, Herederas de Montoya, "colectiva universitaria feminista de la Facultad de Medicina Uady", afirma que las autoridades de dicha facultad "ahora se están lavando las manos; esta no es la primera historia de abuso e injusticia que escuchamos... Ponen siempre miles de pretextos para no continuar con nuestras denuncias y eligen siempre proteger a nuestros agresores".

"¿De qué sirve un protocolo si no es funcional? Y ¿de qué sirve un "protocolo funcional" cuando las autoridades universitarias no lo aplican y los docentes involucrados nunca reciben sanciones? Si no nos protege nuestra propia universidad y no nos protege el estado, entonces… ¿quién nos protege?", cuestionan en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Exigimos que no se laven las manos dando largas hasta que nos graduemos para que puedan decir que al no ser alumnas ya no corresponde este asunto", sostiene el texto.

Plantón pacífico en la Facultad de Medicina

Dicha organización convocó a "todas las estudiantas Uady a un plantón pacífico como muestra de inconformidad ante la actitud de la Facultad de Medicina ante la denuncia de sus estudiantas". La manifestación será el miércoles 31 a las puertas de dicha casa de estudios a las 10 de la mañana. Las manifestantes invitan a llevar carteles para pegar. También habrá tendedero de denuncias impresas, las cuales se pueden llevar ese día o enviar de manera anónima a través de un formulario de Google.

Mujeres de la UADY, ante la denuncia pública de la nutrióloga Estefanía sobre la negligencia del personal de la FMED, y la desprotección que vivimos en la universidad, prácticas clínicas y el servicio social, convocamos a una protesta pacífica para exigir justicia y respuesta+ pic.twitter.com/kIbDzdWmRg — Herederas De Montoya (@herederas_fmed) March 29, 2021

Te puede interesar: Facultad de la Uady pide justicia para Mariana y le recuerdan a Karla

En sus mensajes, las organizaciones también recordaron el caso de Karla J. G. K., pasante de Medicina de 25 años de edad, quien fue hallada muerta en su consultorio del centro de salud de Tahdziú, donde hacía el Servicio Social, en septiembre pasado. Su caso fue catalogado como suicidio. Sin embargo, detonó la exigencia de justicia ante las condiciones en las que los estudiantes realizan su servicio y los riesgos a los que se enfrentan.