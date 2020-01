Denuncian irregularidades en el cobro del impuesto predial

Reclamo por el incremento este año en Mérida

Entre un 99 y hasta un 110% fue el aumento del pago del impuesto predial que resintieron ciudadanos meridanos que acudieron a las cajas o pagaron esta contribución en línea, hecho que personas como el señor Miguel Ángel Muñoz Silva calificaron de infame, injustificado y desproporcionado.

Muñoz Silva se acercó al Diario para denunciar el hecho, el cual expuso ante la jefa de fiscalización de la dirección de finanzas del Ayuntamiento de Mérida, C.P. Mary Maldonado, quien no pudo darle una respuesta satisfactorias a sus cuestionamientos.

El inconforme dijo que el aumento en el pago del predial representa un duro golpe a sus finanzas, pues aunque esperaba un incremento en el impuesto, nunca se imaginó que fuera de casi el doble y en algunos casos algo más que eso.

Entrevistado, Muñoz Silva refirió que, fiel a su costumbre, en los primeros días de enero se dispuso a realizar el pago en línea del impuesto predial de sus propiedades, aprovechando con esto el descuento del 20% que ofrece el Ayuntamiento por concepto de pronto pago.

Lejos estaba de sospechar la desagradable sorpresa que le arrojaría este año el Catastro, cuando en el mejor de los casos el incremento de su contribución fue de casi el 100% y de 110% en el peor de los escenarios.

“Me he informado con amigos y familiares que también se quejan de los incrementos; pagamos el doble por el mismo número de metros cuadrados construidos, ¿Cómo, por qué?, ¿Quién lo determinó y en base a qué? No es justo”, señaló.

Entrevistado, proporcionó al reportero copias de los recibos del pago del predial de hace un año y los de este 2020 de predios en San Pedro Cholul y Leandro Valle. En ambos casos, en efecto, el aumento en el primero es de casi 100% y en el segundo es de 110%, y en ambos casos los valores catastrales apenas crecieron 10%.

“Pedí en ventanilla una explicación pensando que debía tratarse de un error, pero las respuestas que me dieron de ninguna manera me convencieron; lo primero que me dijeron es que debía haber construido más metros cuadrados, lo cual no ocurrió, son los mismos.