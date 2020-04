Denuncian la falta de insumos

El Issste se queda sin bolsas para diálisis, señalan

A los problemas del coronavirus en el Issste en Yucatán, ahora está por presentarse uno más, la falta de bolsas de diálisis peritoneal, porque no se ha renovado el contrato con la empresa Baxter que los surte y, ya empiezan a racionar la entrega de este material a sus pacientes, y en otras entidades vecinas este problema ya se recrudeció, según informaron derechohabientes en la entidad.

Según familiares de la derechohabiente Kyra Kyralina Saenz Díaz, quien es jubilada de la secretaría de Educación, paciente con deficiencia renal y en diálisis peritoneal desde finales de abril del año pasado, anteayer se presentaron al hospital para que les proporcionen la dotación de bolsas y continuar el tratamiento de la señora, pero sólo les dieron para 15 días, y les advirtieron que no sabrán si en 15 días podrán volverles a surtir.

“Kyra Saenz es una paciente con deficiencia renal, tiene este tipo de tratamiento y, este mes no nos surtieron sus cajas, me presente en el hospital regional para que me proporcionen las bolsas para mantener el tratamiento, pero solo me dieron para 15 días, pues hay muchos pacientes que se encuentran en la misma situación y se les tiene que dar a todos, según me dijeron”, explicaron sus familiares.

Afuera

Los parientes informaron que la caja de estas bolsas tiene un valor de alrededor de 600 pesos en el mercado libre y cada una contiene ocho bolsas, la paciente pensionada del Issste requiere de cuatro diálisis al día, o sea cuatro bolsas, lo cual significa que en dos días se acaba una caja por su tratamiento, sería un gasto fuerte y difícil de cubrir para la familia.

“Esto nos preocupa porque en el hospital regional nos dijeron que dentro de 15 días, no sabemos si tendrán más de este material para surtirnos a nosotros y, a todos los pacientes del Issste que requieren de la diálisis”, añadieron.

Los informantes indicaron que al preguntar porque ya no habrían más de estas bolsas que requieren los pacientes con diálisis, les respondieron que es porque no se ha renovado el contrato con la empresa Baxter que surte al Issste de ese material, y tampoco se sabe que estén en pláticas con otra que les garantice la dotación de estas bolsas.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

“No sé cuántos pacientes del Issste requieren diálisis en Yucatán, y menos si todos tienen recursos para comprar las bolsas, pero si vemos que se avecina un grave problema para esta institución y las familias con enfermos que requieren de este material”, señalaron.

Síguenos en Google Noticias