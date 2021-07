Denuncian mentiras en el Iepac

Morenista: El fin es desvirtuar un informe electoral

Orlando Pérez Moguel, representante de Morena ante el Instituto Electoral estatal denunció que el consejero electoral general Jorge Vallado Buenfil ha caído en mentiras al tratar de proteger a su presidenta María de Lourdes Rosas Moya.

También indicó que se trata de desvirtuar un informe, ya que su contenido aportaría más elementos para que proceda el recurso de remoción que han presentado contra la titular.

La consejera María del Mar Trejo Pérez, presidenta de la comisión de seguimiento del convenio de coordinación INE-Iepac, que no aprobó el informe en cuestión del secretario ejecutivo Hidalgo Victoria Maldonado, reiteró que “después de haber analizado el documento, los consejeros electorales que integramos la comisión decidimos por unanimidad y con la facultad que ostentamos no aprobar dicho documento conforme al reglamento”.

Anteayer informamos que, como nunca se había visto, en la sesión ordinaria del Consejo Electoral General del Estado le negaron la participación a un representante de partido (Morena) argumentando estar impedido por ser candidato.

Igual negaron la aprobación de un informe del secretario ejecutivo alegando que no se ajusta a los requerimientos metodológicos de estructura y contenido, entre otras cosas.

Al respecto, el morenista Pérez Moguel dijo que la intervención del consejero Vallejo para impedir su participación en el punto de la sesión relativo al informe que rinde la comisión temporal para seguimiento del convenio de coordinación INE-Iepac cae en la desesperación, incluso en una mentira que lo lleva a inventar números de jurisprudencia que no son aplicables.

“Esto tiene un aparentemente simple, pero importante fondo: evitar que se plasme en los informes del Consejo General la realidad del desaseo en el manejo de la cadena de custodia, debido a que los vehículos contratados de última hora no dieron el servicio contratado”, puntualizó la consejera.—David Domínguez Massa

El hoy Morenista, antes panista y del PVEM Pérez Moguel recordó que precisamente es el centro de la denuncia de los procedimientos administrativos, laboral disciplinario e incluso de índole penal, interpuestos en contra de María de Lourdes Rosas, y que a toda costa buscan evitar que se plasme en los informes.

El declarante explicó que en el convenio de coordinación INE-Iepac y su anexo técnico se especifican los mecanismos de coordinación para la recolecta y traslado de los paquetes electorales; por tanto, los consejeros de esa comisión tienen la responsabilidad de informar sobre ese punto.

“Por eso no le quedó otra más que recurrir a una mentira diciendo que el suscrito era candidato electo, cuando la propia constancia de asignación que nos entrega el Iepac señala que somosregidores de representación proporcional; es decir, regidores electos, no candidatos electos. Además, las jurisprudencias que invocó tampoco se refieren a esa limitación, mintió el consejero”, enfatizó.

Pérez Moguel anticipó que como parte de las acciones para hacer que todo esté apegado al orden y la ley en este instituto, solicitó formalmente todos los informes presentados por el secretario ejecutivo, no solo el que no quisieron presentar, sino todos los informes presentados por esa comisión.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Esos informes no son del secretario, sino de la comisión, con lo cual están quedando a deber a la ciudadanía los consejeros integrantes de la misma, pues la información obra en su poder y nos refieren que uno de los motivos para no aprobarlo era que se recibieron por correo electrónico y otro que eran más de las 22:30 horas, quizás pensando que los retenes que se instalan a las 23 horas no permitirían fluyeran más ideas para formalizar el informe, abundó el morenista.

Por parte de la consejera María del Mar Trejo, se instruyó al secretario técnico de la comisión que vuelva a elaborar el informe, con los elementos necesarios que marca el Plan de Trabajo, ya que tienen la obligación de presentar un informe mensual con datos congruentes, objetivos y certeros, “estamos conscientes de ello y no podemos aprobar un documento que no satisfaga estos requerimientos”.

Al preguntarle que le faltó al informe la consejera enlistó los siguientes requerimientos: presentación, donde se señalara el objetivo de las actividades reportadas y las cláusulas del convenio en que se encuentran comprendidas, el marco jurídico de las actividades a informar, grado de avances de las actividades programadas en los calendarios, análisis del procedimiento para las actividades programadas, así como las dificultades que se presentaron, así como conclusiones y recomendaciones, priorizando las propuesta para evitar riesgos y contratiempos fortuitos.

María del Mar Trejo dijo que el secretario presentó dos proyectos de informes, pero carecían de esos elementos, la información era muy general, demasiado subjetiva, omisa en determinados temas y sin el sustento de las fuentes donde se obtuvieron, en algunos casos no coincidían con la información de los insumos de las áreas responsables, incluso se pretendió entregar como informe un cuadro donde se resumían los parámetros de la estructura del informe, cuya información seguía siendo genérica, subjetiva y omisa.

