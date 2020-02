Denuncian por acoso a funcionario de la Secretario de Salud

MÉRIDA.- Mediante su cuenta de Facebook, Cinthia P. G. denunció que, luego de ser víctima de acoso sexual y laboral por parte del Lic. Roberto Aldana Rosado, en la Secretaría de Salud del estado de Yucatán, fue forzada a renunciar.

La mujer también menciona que fue sacada de la institución por elementos de seguridad y escoltada hasta la calle por los “servidores públicos” de la Sub Dirección de Control y Fomento Sanitario.

“Me dijeron que si me atrevía a regresar, me estarían esperando con los elementos de seguridad que hicieran falta para asegurarse de que yo ‘no me saliera con la mía’”.

En su texto la joven relata que guardó silencio durante los ocho meses en los que sufrió los abusos. Hasta que pudo, mediante un escrito, informar a sus superiores lo que estaba ocurriendo.

"Al recibir mi escrito el Sr. Director, Jaime Victoria, antes de escucharme me corrió de su oficina; luego me hizo volver, acto seguido me pregunta: ¿por qué le hago esto? Y ahí es donde no entendí, porque a la que le hicieron algo fue a mi (me acosaron 8 meses) pero el Director se sintió ofendido de que yo no me quedara callada, de que no lo siguiera permitiendo", relata la joven.

"Tal parece que el precio de tener un trabajo para sostener a mi familia es: mi integridad como mujer; y es ahí cuando ofendido por mi “atrevimiento” optó por gritarme, aporrearme la mano en el escritorio y sacarme de su oficina por segunda vez"

"Resulta que no importa mi trabajo, mi conocimiento, mi experiencia, no importa nada que no sea mi disponibilidad para acceder a las bajas intenciones de este tipo de funcionarios".

La mujer adjunta en su publicación las fotografías de sus denuncias.

Al respecto, la Secretario de Salud estatal informa lo siguiente:

Mauricio Sauri Vivas, informa que se le está dando seguimiento al caso denunciado por Cinthia P. G., trabajadora de confianza de su dependencia.

El secretario Sauri Vivas señala que, además de la investigación interna que se realiza en la Secretaría de Salud, ha solicitado la intervención de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), que ya tiene conocimiento de este asunto para, en su caso, el deslinde de responsabilidades.

Mientras se realizan las investigaciones pertinentes, Cinthia P. G. tiene vigente todos sus derechos laborales.

“El compromiso de esta administración seguirá siendo velar por los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, de las trabajadoras y los trabajadores del gobierno del Estado y actuar siempre en apego a la Ley”, sostiene Sauri Vivas.

