Denuncian presunta extorsión de policías en negocios de Mérida

Imagen de cortesía sacada de un vídeo de polémica visita policíaca a un negocio de la plaza comercial Polígono Imagen de cortesía sacada de un vídeo de polémica visita policíaca a un negocio de la plaza comercial Polígono Imagen de cortesía sacada de un vídeo de polémica visita policíaca a un negocio de la plaza comercial Polígono Vigilancia policíaca ante un gimnasio del Sur que habría sido extorsionado (Foto de Megamedia) Imagen de cortesía sacada de un vídeo de polémica visita policíaca a un negocio de la plaza comercial Polígono Otro aspecto de polémica visita policíaca a un negocio de la plaza comercial Polígono. La Imagen de cortesía es tomada de un vídeo Vigilancia policíaca ante un gimnasio del Sur que habría sido extorsionado (Foto de Megamedia) Imagen de cortesía de Eduardo Jerzy Swiadek Tenorio (a) "El Polaco", a quien se acusa de extorsionar a negocios, durante una detención Otro aspecto de polémica visita policíaca a un negocio de la plaza comercial Polígono. La Imagen de cortesía es tomada de un vídeo Otro aspecto de polémica visita policíaca a un negocio de la plaza comercial Polígono. La Imagen de cortesía es tomada de un vídeo Imagen de cortesía de Eduardo Jerzy Swiadek Tenorio (a) "El Polaco", a quien se acusa de extorsionar a negocios ❮ ❯

A bordo de una camioneta completamente polarizada, armados y con supuestos documentos "oficiales", un grupo de "policías" de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estaría intimidando y extorsionando a empresarios yucatecos.

Esta situación, al parecer, sería del conocimiento de altos mandos de la SSP y de funcionarios de Protección Civil de Yucatán y de la Secretaría de Salud del Estado.

Lo anterior se basa en dos eventos que se registraron el pasado miércoles en Mérida, en los cuales los empresarios afectados solicitaron auxilio al número de emergencia 911.

Uno de los afectados es Hiram Alarid Félix, dueño de "Cervecería de la Patria", ubicada en plaza comercial Polígono.

"Influyente empresario"

Alarid Félix explicó que a raíz de que interpuso una denuncia contra J.A.P., a quien califica de "influyente empresario de Yucatán", asentada en la carpeta de investigación 1500/2020, es acosado por agentes de la SSP.

Los policías, afirma, acuden a su negocio para vigilar e intimidar a los clientes, acciones que incluso realizarían altos mandos que llegan en lujosas camionetas Ford negras sin logotipos de la corporación, pero con luces rojas y azules, características de la Policía.

Relató que el pasado 29 de diciembre llegó una persona que se identificó como de la Secretaría de Salud de Yucatán y solicitó los documentos y memoriales de protocolos a seguir por la pandemia.

"Se le entregaron los memoriales, pero no los aceptó como válidos, puso muchos pretextos y a las 10 de la noche nos clausuraron", dijo el empresario.

Se niegan a recibir documentos

Explicó que al día siguiente acudió a las oficinas centrales de la SSY, donde lo recibió una persona de nombre "Joaquín", quien de nuevo se negó a recibir los permisos y memoriales y simplemente le indicó que tenía que pagar 80,000 pesos de multa.

Entonces el afectado acudió a la Canirac para pedir apoyo, pues a su juicio la clausura es injusta, ya que cumplen los protocolos de sanidad indicados por el gobierno del Estado.

La intervención de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados tuvo buen resultado, pues la SSY accedió a retirar los sellos de clausura y el mismo día 30 abrieron a las 2 de la tarde, como es habitual.

Pero en la noche acudió de nuevo una patrulla de la SSP y un policía intentó ingresar al restaurante, pero se le negó el acceso. El agente pidió que le enseñen los permisos correspondientes, después de preguntar :"¿No estaban clausurados ustedes?".

"Se le dijo que no, que se resolvió y que no teníamos por qué mostrarle ningún documento a él porque no es autoridad sanitaria ni tiene facultades para eso, y se fue".

"¿Cómo sabía que nos clausuraron?"

"Lo curioso es que durante la clausura no había ningún elemento de la SSP. ¿Cómo sabía que nos clausuraron?", se preguntó el empresario.

Unidades policíacas se han presentado todos los días al negocio, explicó, pero curiosamente el día miércoles pasado no acudió ninguna unidad a "vigilar".

Según el quejoso, ese día, como a las 7:30 de la noche, llegó la camioneta Nissan NP300 placas YS-2669-B con cristales polarizados y descendieron tres sujetos vestidos de civil, pero con armas de fuego en bolsas pecheras o cangureras.

Uno de ellos, además, llevaba un chaleco parecido al que usan los agentes de la Policía Estatal de Investigación, pero sin las insignias oficiales.

Los tres hombres armados ingresaron al negocio y sacaron "placas de policía" y las armas, uno se quedó en la puerta, el otro en medio del local y el tercero se acercó a la barra, donde exigió los permisos y documentos del negocio.

Amenazas de clausura

"Les dijimos que ellos no tenían facultades para exigir esos documentos y nos negamos. En ese momento uno que llevaba una playera de color claro tomó una radio y dijo: 'Procede la clausura'. Uno de los tres salió, fue a buscar la camioneta y estacionó a la puerta del negocio", continuó el afectado.

"En ese momento se empezaron a comportar de manera prepotente, uno de ellos dijo que nos clausuraría y sacó unos sellos de clausura de Protección Civil. Decían que iban a clausurar el lugar, pero no se los permitimos", indicó.

Por varios minutos, según se observa en un vídeo, el empresario y los presuntos policías discutieron sobre la situación.

Sin permiso

En Protección Civil se preguntó si dieron autorización a la SSP de llevar sellos y clausurar locales en su nombre por no contar con las "medidas de sanidad".

El vocero de la dependencia estatal, Salomón Mayorga, indicó que no, que sólo está autorizado para utilizar sellos precisamente personal de Protección Civil y cuando se realizan operativos se hacen en conjunto con la Secretaría de Salud.

"Normalmente los operativos se hacen coordinados entre varias dependencias y a veces solicitamos apoyo a la SSP, cuando los dueños o encargados se niegan, pero muy pocas veces", expresó vía telefónica el vocero.

Hiram Alarid continuó su relato: Al notar que había algo extraño en los supuestos policías vestidos de civil decidió llamar al 911 para pedir apoyo por la presencia de personas armadas en su local.

Un momento después llegó la unidad 6603 de la SSP, a cargo de un agente que se identificó como "José Álvaro".

Actitud sospechosa

En un vídeo proporcionado por el afectado se observa cuando uno de los presuntos policías se acerca a la unidad indicada desde que ésta llega al sitio, con confianza abre la portezuela del lado del copiloto, cruza unas palabras con el policía y después se dirige a la camioneta Nissan. Los tres supuestos agentes la abordan y se retiran.

Después, se observa en el vídeo, el empresario se acerca a la patrulla y se presenta con el policía: "Buenas noches, soy el licenciado Hiram Alarid". Le responden el saludo, pero inmediatamente el agente toma su teléfono y llama a alguien, sin hacer caso a lo que exponía el empresario.

Un momento después el policía le dice: "¿No confía en la policía?". La respuesta fue: "En usted, que está uniformado, sí; en los que se fueron armados y sin ninguna identificación no".

Ambos entablan una conversación en la que el policía se niega a tomar conocimiento de lo que sucedió porque el empresario "se niega a identificarse"; éste cuestiona al policía si conoce a esas personas y si en realidad son policías, pero el uniformado decide acelerar y retirarse del lugar.

De acuerdo con Alarid Félix, los tres sujetos armados que entraron a su negocio no eran policías, pero estarían coludidos con la SSP, ya que “les permitieron retirarse sin mayores problemas”.

No sería el único caso

Su temor creció luego de hacer pública su denuncia en redes sociales, pues una persona le escribió para indicarle que hace algún tiempo también recibió la visita de estos supuestos policías e identificó a uno de ellos como Eduardo Jerzy Swiadek Tenorio (a) "El Polaco", quien ha sido detenido en múltiples ocasiones por narcotráfico y en 2019 por usurpación de funciones, al hacerse pasar como policía para extorsionar a otro empresario.

"El Polaco" también fue identificado en otro hecho similar ocurrido el mismo miércoles 6 pasado en un gimnasio de la calle 50 Sur, en la colonia Cinco Colonias, horas antes de lo sucedido en el restaurante.

De acuerdo con lo relatado en el lugar, Swiadek Tenorio ya tenía un antecedente de extorsión en ese negocio en junio de 2019, cuando llegó junto con otras tres personas que portaban armas y chalecos y gorras con insignias de la Policía Estatal de Investigación y la leyenda "PEI".

En aquel año, se dijo, solicitaron 50,000 pesos a cambio de "dejarlos trabajar", a lo que se negó Patricia D., dueña del establecimiento.

Ante la negativa, los "PEI" sacaron fotografías de la familia, de sus vehículos y de ellos en lugares que acostumbraban visitar, de manera que al sentirse amenazada la mujer habría accedido a entregar una fuerte suma de dinero a Eduardo Jerzy y los otros "elementos policiacos" que lo acompañaban.

La persona que relató lo sucedido dijo que días después vieron “en las noticias” que el antes mencionado fue detenido por extorsionar a otro empresario y al ver su foto lo reconocieron. Además reconocieron "a un alto mando de la SSP", sin saber el cargo que ostenta.

El miércoles 6, aseguró, el mismo Swiadek Tenorio acudió al gimnasio con otros elementos armados; al reconocerlo, y ante el temor de que los vuelvan a extorsionar, uno de los propietarios del lugar decide llamar al 911 y reporta la presencia de hombres armados que intentaban extorsionarlos.

Les permiten retirarse

Al lugar arribaron varia unidades de la SSP, incluso el comandante Jesús Alberto Ku Chel, director del Sector Sur. Sin embargo, como en el caso del restaurante, platicaron con los "policías investigadores" y les permitieron retirarse.

Un rato después llegó al lugar una camioneta blanca sin logotipos del gobierno del Estado, de la que descendió una persona que dijo ser de la Secretaría de Salud y llegó a realizar una "revisión" y verificar que los protocolos de sanidad se estén cumpliendo. La visita duró cerca de una hora y después se retiró.

A los policías que estaban en el sitio se les preguntó sobre su presencia y uno de ellos dijo que era nada más como apoyo a un funcionario del sector salud, aunque Patricia reconoció después que ellos solicitaron la presencia de la Policía.

A la SSP se le pidió un reporte oficial del movimiento de las unidades a ese lugar, pero no hubo respuesta hasta hoy.

Aunque lo empresarios no han presentado denuncias formales ante la FGE, piden al gobierno del Estado que investigue a las dependencias mencionadas y esclarezca estos actos de intimidación, de influyentismo y presuntos actos delictivos en los que estarían involucrados altos mandos de la SSP y funcionarios del sector salud.

En particular, Hiram Alarid dijo que hace responsables de lo que les pase a él y a su familia “al empresario J.A.P. y a las autoridades que están coludidas con él”.