Denuncian proselitismo

Piden exponer las situaciones de violencia electoral

En la sesión ordinaria de ayer del Consejo Electoral Estatal, Mario Farfán y Jorge Castillo, representantes del PRI y de Nueva Alianza, respectivamente, denunciaron públicamente a los presidentes del Consejo Electoral Municipal de Tinum y Hoctún, por hacer proselitismo abiertamente a favor de candidatos del PAN, invitando a la gente a participar en los eventos de campaña, por lo cual anticiparon que también procederán por las vías legales contra ese funcionario electoral.

El representante del PRI acusó al presidente del Consejo Electoral Municipal de Hoctún de proselitismo, además de que en algunas casillas se designó como funcionarios a familiares directos, primos hermanos del candidato panista.

También preguntó cómo afectará al proceso electoral la resolución recién dada a conocer sobre un amparo presentado en contra del Instituto Electoral, el cual fue a favor del ex trabajador demandante y por lo cual se le ordena pagarle una indemnización de alrededor de 12 millones de pesos, de lo cual informamos ampliamente en nota aparte de esta misma edición.

Aunque la pregunta sobre la indemnización millonaria fue dirigida a María de Lourdes Rosas Moya en su calidad de consejera presidenta de esta institución, la funcionaria no respondió, y fue Hidalgo Victoria Maldonado, como secretario ejecutivo, quien se excusó por no poder dar información de ese caso, porque todavía no concluye el proceso, falta que el Tribunal local emita un nuevo laudo al respecto.

Por su parte, el representante de Nueva Alianza solicitó la intervención del Consejo electoral, para frenar los casos de violencia electoral que empiezan a registrarse en algunos municipios. Indicó que en el caso de su partido, al menos dos de sus candidatos han sido víctimas de esas situaciones, y por lo que también ya consideran proceder conforme a la ley.

Al abundar sobre los casos de violencia, Jorge Castillo citó que por ejemplo en Tixmehuac, el vehículo de su candidato fue “bandalizado” por simpatizantes del abanderado priista. Mientras que en Tahdziu, simpatizantes del PRD a bordo de un auto utilitario de ese partido arremetieron contra una marcha del candidato de Nueva Alianza, para desbaratar su evento de campaña.

Pacto Cívico Digital

Ante esa situación, la consejera María del Mar Trejo reiteró la invitación de esta institución a los partidos y a la ciudadanía en general, sobre todo a los candidatos y candidatas, a sumarse al Pacto Cívico Digital que apenas la semana pasada se estableció, precisamente con el fin de evitar la violencia y la desinformación, mediante el uso responsable de las redes sociales.

“Hacemos un llamado, para que cada una de las personas que participamos en el proceso electoral se conduzcan precisamente con esa civilidad que convocamos, para que no se de esta violencia en las campañas y en las redes sociales”, expresó María del Mar Trejo .

La consejera indicó que las denuncias de violencia electoral se pueden realizar en la página www.pactocivicodigital.com. “En estos tiempos en verdad necesitamos de esa civilidad, ese compromiso con nuestra democracia de no estar compartiendo noticias que generan más violencia, menos de actos violentos que empañen el proceso”, remarcó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA