Denuncian que hay mal uso de un vehículo de traslado de Tekantó

La ambulancia es captada en fotos en otro municipio

KOPTÉ.— Denuncian que una ambulancia de traslado de Tekantó fue vista en esta comisaría de Motul, donde no hay clínicas de salud.

Con fotografías, vecinos evidenciaron el mal uso de los vehículos oficiales, pues algunos sirven para necesidades personales de los empleados municipales.

De acuerdo con vecinos de la población, las autoridades de Tekantó brindan servicios de urgencia y traslados médicos a hospitales de Mérida con dificultades. “Cuando se trata de alguna urgencia médica, los funcionarios niegan los servicios de traslado porque no hay gasolina o las ambulancias no están funcionando, en tanto que las patrullas no pueden ser utilizadas, ya que son vehículos oficiales de uso exclusivo”, dijo un vecino.

Evidencia

La ambulancia de traslado de Tekantó fue vista en esta comisaría por vecinos que en la primera oportunidad filtraron imágenes a los medios de comunicación.

Según datos recabados, los habitantes de Tekantó piden ayuda para emergencias médicas, pero los vehículos oficiales son utilizados para otros fines.— M.C.T.