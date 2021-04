Denuncian que se pretenden vender tierras ilegalmente en Misnebalam

La Unión de Pobladores por el Derecho a la Tierra y el Territorio recordó que los pobladores de Chablekal presentaron el 10 de octubre de 2014 una denuncia contra el comisariado ejidal y la asamblea de ejidatarios, que desde entonces pretende disponer de los terrenos del ejido.

En un boletín del grupo Indignación, se indica que desde ese año la Unión solicitó también medidas cautelares que impidieran que la asamblea del ejido siguiera enajenando o rentando los montes de Chablekal, una solicitud necesaria para que no se causaran prejuicios de difícil reparación.

Por ello en noviembre de 2016 el Tribunal Unitario Agrario emitió un acuerdo para que el monte de Misnebalam no pudiera ser afectado por ninguna de las acciones del comisariado ejidal, esto es, que no se podía rentar, ni vender, ni parcelar hasta que no hubiera sentencia en el juicio, respetando la posesión del monte de parte de la Unión, indica el comunicado.

Los quejosos citan varios antecedentes en los que el comisario ejidal Manuel Abán ha intentado utilizar, rentar o vender terrenos en Misnebalam, a lo cual ellos se oponen.

Tras el hecho más reciente, el 6 de enero de 2019, los quejosos solicitaron una reunión con el comisario ejidal para saber cuáles eran sus intenciones, y aquel les dijo que él, como representante del ejido, ya tenía planes para Misnebalam, y uno era sembrar 20 hectáreas de calabaza gigante, como parte de un proyecto que había solicitado al gobierno estatal.

En respuesta, se indica, los integrantes de la Unión de Pobladores le respondieron que no estaban de acuerdo, ya que “Misnebalam no se podía tocar porque estaba vigente una medida precautoria”.

Pese a esto, el comisario dejó claro ante los pobladores que su intención se realizaría siempre que su asamblea general lo aprobara, ya que esa es la máxima autoridad y no habría otros argumentos que lo impidieran.

También dijo a los pobladores que deberían conformarse con un mecate cuadrado de tierra, como “regalo del ejido”.Advertencia

“A todo el ejido de Chablekal queremos decirle que la intención del comisario Manuel Abán de querer parcelar cuando menos 120 hectáreas del monte de Misnebalam es totalmente ilegal. El comisario y su equipo están mintiendo, en Misnebalam, no se puede parcelar ni dividir, mucho menos se puede vender”.

“Hoy día el comisario dice que ya ganó esas 120 hectáreas, por eso le recordamos que sobre esos montes hay una suspensión del Tribunal Agrario y no ha ganado nada, además de que somos los pobladores quienes tenemos la posesión de Misnebalam y seguiremos defendiéndolo”.