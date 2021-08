Desacuerdos por unos videos

Se pospone para hoy la audiencia de cuatro policías

A solicitud de la parte defensora, el juez primero de control del Sistema de Justicia Oral Acusatoria, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, difirió la audiencia de vinculación a proceso de los cuatro policías imputados por homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada en contra del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría.

La audiencia se inició tal y como estaba programada, ayer a las 10 de la mañana en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom); en su oportunidad el abogado David Dorantes Cabrera, defensor particular de los imputados, señaló al juez que en la madrugada de ayer solicitaron actos de investigación que son la recopilación de varios vídeos de cámaras particulares de comercios del centro de Mérida, así como de las cámaras de la Policía Municipal.

La Fiscalía, por su parte, señaló que ya se habían solicitado esos vídeos, pero no habían podido obtenerlos porque los comercios estaban cerrados, de modo que las diligencias se realizarían en el transcurso de ayer. Por todo lo anterior, la defensa solicitó al juez agotar el plazo de 144 horas para resolver la situación jurídica de los cuatro imputados, el juez accedió a esta solicitud y fijó la continuación de la audiencia para hoy a las 10 de la mañana.

Después de la suspensión de la audiencia, el mismo Bonilla Castañeda explicó en una breve entrevista con los medios que la solicitud de las cámaras es un derecho que asiste a la parte acusada, por lo que accedió a ello.

“La defensa de los imputados me pidieron más tiempo para que se obtenga información de unas cámaras. La Fiscalía recabará la información, se analizará. Las partes tendrán la oportunidad para analizarla y mientras tanto los detenidos continuarán en prisión preventiva oficiosa”, señaló.

Se le cuestionó sobre si la presión mediática que existe sobre el tema, las declaraciones de los actores políticos y lo que se dice en redes sociales influirían en las decisiones que tome el juzgado, pero el juez fue muy tajante al decir que no, pues el juzgador califica de acuerdo con lo que existe en la carpeta de investigación y las pruebas que se aporten.

Por su parte, el abogado Dorantes Cabrera acusó a la Fiscalía de ocultar información y dilatar la entrega de los mencionados vídeos que son relevantes para el caso, con la intención de evitar que se desvirtúe la teoría del caso. El abogado dijo que la Fiscalía ya tenía esos vídeos por su labor natural de investigación y estaban dilatando la entrega de los mismos a la defensa.

“Para mí es muy claro, no hay ningún elemento que permita suponer la participación de los imputados. Tienen que salir libres. Si podemos acreditar que no sucedieron los hechos como están planteados, tiene que darse la no vinculación a proceso”, apuntó el defensor, quien hizo énfasis en que la víctima directa declaró ante la Fiscalía y lo que dijo no corresponde con las características de la Policía Municipal.

El abogado consideró que los agentes municipales pudieron ser puestos en libertad desde ayer si la Fiscalía hubiese actuado con base en el principio de buena fe y lealtad procesal y hubiera entregado todos los datos de prueba a tiempo. Explicó que ni siquiera se debió haber imputado a los cuatro policías si la dependencia de procuración de justicia hubiera entregado los vídeos.— Gabriel Chan Uicab

De un vistazo

Derechos

Aunque aún no se ha dictado una resolución, el abogado de los policías insistió en que éstos no tienen nada qué ver con la muerte del joven y se violaron sus derechos de presunción de inocencia. Recordó que aunque los detenidos recuperen su libertad, la Fiscalía y la víctima indirecta pueden apelar o conseguir un amparo federal, pero, reiteró, no hay manera de inculpar a los policías.