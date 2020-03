“Desalojan” a los tianguistas de la colonia Madero

“Necesitamos trabajar”

“Necesitamos trabajar, no tenemos para comer”, gritaban tianguistas de la colonia Francisco I. Madero que ayer por la mañana fueron “desalojados” del parque principal en esa colonia.

La impotencia por no poder obtener el sustento del día se hizo presa de ellos y comenzaron a gritar enojados y a discutir con inspectores de la subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Mérida que les pidieron no instalar sus puestos.

“Nosotros hemos respetado la cuarentena, toda la semana no hemos vendido, pero ya no tenemos para comer y el gobierno no nos ayuda”, expresó una de las mujeres.

Al lugar tuvo que llegar la policía estatal para resguardar el orden, pues los quejosos decían que el responsable de los inspectores, un hombre al que le llaman “Barney”, daba preferencia a los vendedores de tacos a pesar de que la contingencia por el Covid-19 es para todos. El inspector indicó que esas personas “pagan ahí arriba”, por lo que no le correspondía a él retirarlos.

Los agentes policíacos hablaron con él y le pidieron que también haga el exhorto a los taqueros para que se retiren del parque, pues podría causar problemas.

Reunión

En ese mismo sentido, un grupo de conductores de camionetas turísticas se reunieron en la hacienda Opichén para armar un plan y pedir apoyo al gobierno del Estado, pues también resultan afectados por la cuarentena, ya que no hay transporte de turistas y no tienen dinero para llevar el sustento a sus casas.

“Nos vamos a quedar sin comer, no tenemos un peso en la bolsa, cómo vamos a darles de comer a nuestras familias”, dijo uno de ellos.— Gabriel Chan Uicab

