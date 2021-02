Descartan falta de insulina en Yucatán

Los hospitales sí tienen el abasto suficiente, dicen

Pese al desabasto de insulina reportado en algunas instituciones de salud de Ciudad de México, hasta el momento no hay riesgo de escasez de esta sustancia en Yucatán, al menos no en los hospitales que son parte de la Secretaría de Salud estatal (SSY).

Aunque la delegación del IMSS no ha dado un reporte al respecto, se averiguó que también tiene suficiente insulina que garantiza el abasto de los derechohabientes.

Es posible que en alguna Unidad de Medicina Familiar no se tenga disponible en el momento en el que el derechohabiente lo solicita, porque puede estar en proceso de envío, pero se les pide que regresen al día siguiente por el medicamento.

En el caso de la SSY, informaron que los hospitales que son parte de este sistema de salud cuentan con el abasto suficiente de insulina, por lo que en este momento no se tiene riesgo de escasez.

Como se sabe, la insulina es una sustancia que los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 requieren para vivir, en el primer caso porque no producen insulina, y en el segundo porque el organismo no produce suficiente insulina o tiene dificultad para usar la que tiene.

Por ello es vital su aplicación, que en muchos casos es diaria e incluso el paciente puede necesitarla varias veces al día.

Ante esto, una posible escasez del medicamento preocupa a los pacientes.

No obstante, en Yucatán al parecer no hay riesgo de que esto ocurra, al menos no en las próximas semanas o meses cercanos.

Mal respiratorio

La SSY también compartió los avances de la campaña de vacunación contra la influenza estacional, en la que llevan una cobertura del 87 % en lo que va de la temporada invernal 2020-2021.

Carlos Isaac Hernández Fuentes, subdirector de Salud Pública de la SSY, manifiesta que el avance de la campaña es significativo, considerando que se inició el 15 de octubre de 2020.

También señala que por indicaciones del gobernador Mauricio Vila Dosal y del secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, pusieron en marcha módulos de vacunación itinerantes para que la aplicación de la vacuna de la influenza sea más ágil y facilitar a la población el acceso a la misma.

La meta es aplicar 630,703 dosis de ese biológico. Actualmente la dependencia cuenta con el abasto suficiente para brindar la cobertura. — IRIS CEBALLOS ALVARADO

Los grupos de riesgo que deben vacunarse son: población pediátrica de 6 a 59 meses, adultos mayores a partir de los 60 años, embarazadas (en cualquier trimestre), personal de salud, y población de 5 a 59 años con comorbilidades, como enfermedades cardíacas o pulmonares congénitas.

También las personas con diabetes mellitus, obesidad mórbida, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, inmunosupresión adquirida por enfermedad o por tratamiento, con cáncer y personas que viven con VIH/Sida.

De un vistazo

Mes

La vacuna contra la influenza se continuará aplicando en las unidades de salud y los módulos itinerantes durante febrero.

Sedes

La ubicación de los módulos itinerantes se puede consultar en la página de la SSY. Por ello, la dependencia exhorta a la población yucateca en los grupos de riesgo para que se sume a la estrategia.