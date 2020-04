“Desconfianza e incertidumbre”

PAN: “El país no tiene un plan de respuesta serio”

Lamentablemente el país no cuenta con un plan de respuesta económica serio, concreto y responsable para afrontar los efectos que traerá la emergencia por el Covid-19, que cuide el ingreso de las familias mexicanas, manifestó el Comité Estatal del Partido Acción Nacional.

“México ya traía un estancamiento económico desde hace un año con prácticamente nada de crecimiento, y esta emergencia agravará la situación del país en todos los estratos económicos y sociales”.

En un boletín, dice que “el mensaje que dio ayer el presidente fue más ideológico que de recuperación. No hay confianza en sus decisiones y sí mucho más incertidumbre respecto al rumbo que el país está tomando por no aplicarse las medidas que se necesitan, y prueba de ello es un dólar más caro y que semana tras semana rompe el techo de su precio”.

“En su mensaje (de López Obrador) no hubo nada nuevo y sí se perdió la oportunidad histórica de sacar adelante al país en uno de los momentos más difíciles que atravesamos en décadas. De no tomarse las medidas necesarias los efectos no serán solo de este año, sino que perdurarán varios más, generando estancamiento económico, pobre crecimiento y poca generación de empleos”, indica.

“Este será de manera particular un año difícil. Tenemos que recordar que el gobierno federal realizó una serie de recortes este año en las participaciones a estados y municipios, lo que también deja indefensos a los municipios y gobiernos estatales en hacer frente a esta situación. Toda la responsabilidad de la recuperación ante esta emergencia está cayendo de manera directa en los gobiernos locales y estatales, como en Yucatán, donde los gobiernos emanados del PAN están implementando una serie de medidas a través del Plan Estatal para Impulsar la Economía los Empleos y Salud de los Yucatecos, que tiene como objetivo apoyar a los yucatecos, especialmente a los más vulnerables, a afrontar esta difícil situación, así como también generar una rápida activación de la economía una vez superada esta emergencia. Oportuno señalar que este Plan se ha puesto en marcha con recursos locales, lo que habla del compromiso y la preocupación del gobierno del Estado por apoyar a los sectores que estarán siendo afectados por la emergencia”.

“Yucatán lleva la delantera en la toma de decisiones para afrontar esta emergencia. Hace apenas dos semanas se anunciaron una serie de medidas fiscales del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno de Yucatán para empezar a apuntalar a las empresas y a la sociedad para evitar la pérdida de empleos. De igual manera, y también con oportunidad, se pusieron en marcha una serie de acciones para disminuir los casos de contagio entre la población y, por supuesto, la pérdida de vidas humanas”.

Síguenos en Google Noticias