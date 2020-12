“Desconfianza” en designación

No hay voluntad para combatir la corrupción, dicen

Para Patricia McCarthy, dirigente del Frente Cívico Familiar (FCF), la desconfianza hacia el proceso de designación que recae en el Congreso del Estado es la razón por la cual no hay postulantes de la ciudadanía a ocupar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La experiencia que han tenido en procesos anteriores es que los congresos —el yucateco y los de todo el país— no están preocupados en poner un freno o tener un verdadero Sistema Anticorrupción, sino que anteponen los intereses de sus partidos.

La dirigente del FCF enfatiza que mientras no se piense en combatir de manera real la corrupción y la impunidad, se seguirá contando con un sistema y una serie de elementos que no son fiables ni funcionales para ese combate.

Igual resalta que la desconfianza da como resultado que la sociedad civil no esté participando en el proceso de designación del Comité del Sistema, “esa es la causa detrás de la aparente falta de participación”.

—La desconfianza hacia el proceso de designación que recae en el Congreso no es gratuita, pues se ha gestado por los intentos de participar y no ver la idoneidad de las personas, ya que buscan integrantes a modo, poco críticos y hacen que el Sistema no dé resultados.

—No solo se trata de desconfianza en el proceso, sino también de desconfianza hacia el Sistema en su conjunto y hacia el Comité de Participación, en que el mecanismo y el cuerpo colegiado sirvan para lo que fueron creados.

Como un ejemplo de esto, comparte que hace un mes vecinos del fraccionamiento Villas del Sol presentaron una solicitud de intervención del Comité por la construcción de unos condominios en la zona.

Ellos siguieron toda las instrucciones, dice, presentaron el oficio y esperaban una respuesta pronta que se entregaría en el domicilio registrado, pero al hacer la entrega les advirtieron que tenían mucho trabajo y harían lo posible por contestar, aunque al final si procediera lo único que harían es emitir una recomendación.

Patricia McCarthy manifiesta que esto desanima a los ciudadanos, pues están recurriendo a esa instancia casi como última medida, pues lo hacen después de tocar otras puertas.

Como ciudadanos, señala, lo menos que pueden esperar es que estén en la misma sintonía, con total empatía y el mismo sentido de urgencia que tienen como ciudadanos, pero no es así.

La desconfianza se tiene que combatir no con discursos, sino con capacitación, acciones y medidas concretas, destaca.

Nadie se postulará a ser parte del Comité de Selección si no hay confianza, pues nadie quiere ser parte de un ejercicio de simulación ni quieren arriesgar su reputación y dar su tiempo para ello, pues como se sabe el Comité es un órgano honorario.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Comité Ciudadanos

No les interesa fortalecer al Sistema Anticorrupción, expresa Patricia McCarthy.

A más grupos

A su decir, hay que fortalecer la convocatoria para la integración de la Comisión de Selección del organismo, hacerla más amplia, no solo dirigida a las instituciones académicas, sino también a otras instituciones.

No son los ideales

Muchas veces antes de las comparecencias ya hay acuerdos de quiénes quedarán, señala, y en su experiencia no son las mejores personas, sino que obedecen a la búsqueda de la idea de “mantengamos las cosas tranquilas”, y por ello continúan la corrupción y la impunidad en el país y los estados.