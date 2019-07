Desconocen a lideresa ejidal

En Chocholá se pide destitución de un delegado

Paulino May Moo y Arturo Gómez Romero ofrecieron una rueda de prensa en la que se presentaron como los legales comisario y secretario del ejido de Chocholá, descalificando a Claudia Cob Durán como tal.

“Nosotros nunca salimos en los medios, pero ella ayer (por anteayer miércoles) ofreció una rueda de prensa y se presentaba como comisaria ejidal de Chocholá, pero eso no es cierto”, dijo Gómez Romero.

Claudia Cob, explicó, fue elegida en octubre de 2016, pero en marzo de 2017 fue destituida por los ejidatarios, quienes nombraron a May Moo y Gómez Romero como sus representantes.

Para demostrar esto, presentaron el dictamen de un juez, certificados, credenciales y el sello ejidal que, de acuerdo con May Moo, no lo tendrían si no fueran los representantes del ejido.

En la conferencia fijaron una postura en contra de Alfredo Ramírez Gómez, delegado de la Procuraduría Agraria, quien no ha dado ninguna declaración desde que las instalaciones de PA fueron tomadas el martes.

Gómez Romero aceptó que han vendido tierras a los “Abraham” a precios muy bajos, pero explicó que la mayoría de los ejidatarios estuvo de acuerdo excepto los seguidores de Claudia Cob que, a su decir, son cerca de 30 personas de las más de 500 que integran el ejido.

“Todos los ejidos están perfectamente delimitados, todos tienen 20 hectáreas, el resto que le corresponde a cada quien, que son cuatro hectáreas, se donaron para uso común y son las que se vendieron”, dijo.

Según comentó, el problema con Claudia Cob es que puso como “uso común todo el ejido, no había parcelas y ellos que son apicultores podían usar cualquier parte del monte para poner sus colmenas, pero eso no está bien, entonces la destituimos y se parceló, a cada quien se le dio lo que le corresponde, ellos tienen 24 hectáreas completas, no 20 como los demás”.— Gabriel Chan Uicab

Peticiones

Paulino May y Arturo Gómez piden la destitución de Alfredo Ramírez como delegado de la Procuraduría Agraria porque violentaba la autonomía del ejido de Chocholá con ayuda de Claudia Cob, a pesar de que había una resolución que la destituía como comisaria ejidal.