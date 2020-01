Partidos políticos deben más de $10 millones en multas

Se les cobra una parte de multas del proceso 2018

Ayer en el primer pago de las ministraciones mensuales a los partidos en este año se les aplicaron los primeros descuentos de multas solo a seis partidos, porque el PT, Movimiento Ciudadano (MC) y el PES, aunque también tienen multas pendientes no reciben financiamiento público, informó José Antonio Martínez Magaña, consejero general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).

Un partido que está por terminar de pagar sus multas —dijo el consejero— es el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al cual les quitaron 137, 455 pesos, y le queda por liquidar 288 mil 734.44 pesos, que se espera que los liquide en las siguientes ministraciones mensuales.

El también presidente de la comisión de prerrogativas de los partidos políticos, señaló que, el partido con el mayor monto pendiente por multas a pagar es el PAN, al cual en su pago de ministraciones de este mes de enero le descontaron 520,825.80 pesos, y adeuda todavía un millón 652,778.53 pesos a liquidar en los siguientes meses.

Martínez Magaña añadió que le siguen al PAN en cuanto a montos fuertes por multas, Morena, al cual ayer le descontaron 371,886.39 pesos, y todavía falta cobrarle 744,338.82 pesos.

El entrevistado comentó que un caso peculiar es el de Nueva Alianza Yucatán, del cual recordó que en las pasadas elecciones de 2018 participó como un partido nacional, el cual perdió su registro ante el INE, pero en Yucatán la votación que obtuvo le permitió convertirse en un instituto político estatal, por eso las multas que se le impuso como órgano nacional, se le aplicaron al ahora estatal.

El consejero explicó que la multa de un millón 622,983.91 pesos que dejó Nueva Alianza como partido nacional en Yucatán, se sumó a Nueva Alianza Yucatán, para hacer un acumulado de dos millones 341,106.11 pesos a descontarle en sus siguientes ministraciones mensuales.

Los más de seis millones de pesos que esperan descontar este año a los partidos políticos por las multas, el funcionario electoral dijo que se enviará a la Secretaría de Innovación, Investigación y Estudios Superiores del Estado, como lo establece la ley.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

En cuanto a lo que no podrán cobrar, el consejero precisó que se trata de multas por dos millones 956,777.52 que corresponden al PT, así como 527,889.38 de Movimiento Ciudadano, a quienes no tienen forma de cobrárselos, porque no reciben financiamiento público donde se les podría descontar como se le hace a los demás en sus ministraciones mensuales.

También hay multas por 856,871.60 del Partido Encuentro Social (PES), al cual menos se le podrá descontar, porque desapareció, en las pasadas elecciones de 2018 perdió su registro nacional, concluyó.

