Confianza mutua

Desde los 10 años trabaja con perros como entrenador

Rashid Ariel Cortázar Alcocer, de 26 años de edad, es el “César Millán” yucateco, un adiestrador canino que ha dedicado más de la mitad de su vida a trabajar en la educación del mejor amigo del hombre.

El especialista y vecino del Fraccionamiento del Parque tiene una licenciatura en Educación y se dedica a entrenar a perros desde los 10 años de edad prácticamente.

Todo mundo pensaría que desde chico tuve la idea de dedicarme a esto, pero no fue así. Fue una casualidad del destino, empecé a entrenar perros y después me di cuenta que entrenaban a los perros con mucho castigo, mucho maltrato y no me gustó, relató. Pienso que los perros deben aprender con disciplina, pero con afecto también.

Los perros aprenden y sobre todo quitamos el mito de que “perro viejo no aprende trucos nuevos”. Eso es solo un mito, dijo.

Por medio de sus enseñanzas, refirió, un perro puede aprender a dar la pata, brincar un aro y hasta salvar personas. Recordemos que los perros de asistencia salvan vidas.

Después detalló que sus enseñanzas incluyen asistencia emocional y cuando son perros de protección, de personas con discapacidad visual, etcétera, los canaliza con un entrenador específico en esa área.

Rashid Cortázar comentó que hacer este trabajo de entrenamiento canino le ha dejado satisfacciones y una de las mayores es contar con grandes amistades.

Los perros me han enseñado paciencia, lo que ellos pueden dar. Dan todo a cambio de nada, es la verdad. Los animales demuestran que ellos dan su amor y cariño incondicionalmente seas rico, pobre, sin esperar nada.

De ellos aprendes que ellos se comunican contigo corporalmente, expuso. La parte emocional es la parte más bonita. Entiendes sentimientos en el sentido de paz, de tranquilidad.

Aunque no parezca yo era una persona muy tímida, callada, introvertida y los perros, en general los animales, me han hecho la persona que soy ahora, extrovertida, que habla mucho y no se calla. Les debo mucho a ellos y también conocer a personas de Mérida y de otros países.

Mi plan es seguir en la misma línea de trabajo, enseñar el amor a los animales y a las plantas que los niños y los jóvenes deben tener. No hay mucho respeto hacia los animales y las plantas, lamentó.

Rashid Cortázar afirmó que ha aprendido el idioma de los perros.

La comunicación de un perro es muy importante. No es que me siente a hablar con ellos, pero puedo saber cuando se siente mal, está triste, cuando se comporta natural. No necesitas ver que el perro mueva la cola, sino con solo mirarlo a los ojos ya sabes lo que tiene, percibir las emociones.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

También compartió que algunas personas le han dicho que es el César Millán (conocido adiestrador en el mundo) yucateco.

No me molesta, al contrario, tenemos que entender que César Millán es una imagen muy grande a nivel mundial como entrenador canino, entonces la gente conoce lo más popular y qué orgullo que me relacionen con él, expuso.

Cuidados Perros

El entrenador compartió que ha sentido que los perros son los verdaderos amigos del hombre.

Seguridad

No es que se compruebe, es algo que se siente. He tenido muchos clientes y después de años de entrenar a sus perros me dicen que les cambié la vida hasta a ellos, que se volvieron personas más seguras, que sus perros les hacen más caso y que se volvieron un líder. Manipular a un perro te sirve de mucho, sobre todo en seguridad de uno mismo, indicó.

Experiencia

Rashid Cortázar indicó que él vive del entrenamiento canino. A la gente le recomendó contratar a entrenadores con experiencia, no por lo económico, lo mejor es que se informen y busquen gente capacitada. “Si tu perro no se sabe comportar, entonces edúcalo”.