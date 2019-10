Desde Mérida, el padre Solalinde da su respaldo a AMLO

El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra consideró que el gobierno federal “perdió una batalla, no la guerra” en la fallida operación de captura de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, la semana pasada.

De visita en Mérida, en apoyo a Greta Martínez –víctima de violencia intrafamiliar-; el también defensor de derechos humanos y de los migrantes en México aceptó que la operación militar de Culiacán; el viernes pasado tuvo puntos débiles.

Reconoció que se cometieron errores de planeación, coordinación e información; por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó evitar la guerra con el Cartel de Sinaloa; y con ello una carnicería humana, dando marcha atrás.

“Quiero ser muy claro y sincero. Estamos en una etapa diferente, la idea de nuestro presidente no es la violencia, es la solución de las cosas. Tenemos un daño de décadas anteriores y la dinámica que tenemos en la

sociedad es punitiva, el que la hace la paga sí, pero no es tan fácil, el

mal no se pude combatir con el mal”.

“Nada fuera de la ley”

En entrevista colectiva en el restaurante Amaro; el padre Solalinde reconoció que fue un operativo que tuvo un punto débil: los policías y militares no esperaron que dieran la orden de aprehensión (contra Ovidio Guzmán) y el presidente López Obrador ha dicho que “nada fuera

de la ley”.

Dijo que si estuviéramos en otro gobierno, el comando entrarían a la mala y se llevarían al capo como diera lugar.

“No les hubiese importado que mataran a la gente, pero esta vez no fue así. Se cometió un error, se precipitó de no haber esperado la orden de aprehensión”; por eso los militares se vieron sobrepasados y el Cartel de Sinaloa tuvo una capacidad de reacción inmediata.

“Aquí el presidente (López Obrador) tuvo una decisión. O la captura de una persona que tarde o temprano va a caer, o la vida de las personas inocentes que era inminente su muerte; el presidente defendió la vida”.

Preguntas del Diario

¿No es un mensaje de impunidad para el narco que haya fallado el Ejército? ¿No quitan autoridad al Ejército que ahora cualquier ciudadano le falta al respeto?, preguntó el reportero del Diario.

Yo creo que esto está empezando. Lo soldados están para defender a México, pero ahorita en este momento había que defender la vida. Algunos elementos del Ejército quizá se sientan decepcionados, molestos, defraudados, pero renunciar a unas acciones a cambio de tener una estrategia más efectiva creo que valdrá la pena. Si no hubiese pasado esto de Culiacán no nos hubiéramos dado cuenta

que estamos en un narco-estado, hoy palpamos que es una cuestión gruesísima, de este tamaño tiene que ser la estrategia bien inteligente del gobierno para lograr el objetivo.

Hay comparaciones de otras detenciones de capos que fueron más efectivas que ahora, ¿le falta capacidad al gabinete de seguridad?, ¿cómo es que fueron a detener sin orden de aprehensión?.

“Hubo errores de planeación, errores de coordinación y de información. Fue una experiencia que todos nos dimos cuenta: ahora las detenciones se tienen que hacer conforme a derecho. (…) Sobre la falta de capacidad quienes pueden contestarla son el equipo de seguridad del interior. Tienen que hacer una evaluación y ver dónde fallaron y corregirlo. México no se puede dar el lujo de estar ensayando, no se puede”.

El padre Solalinde dijo que el cartel de Sinaloa “cuenta y trae una

chingonería de armamento” y quien se los vende es el gobierno de Estados Unidos. Por ello, si México declara la guerra al narco, quien haría

negocios de armas con el gobierno mexicano sería Estados Unidos.

Y por eso valora más que el presidente López Obrador no haya desatado la guerra al narco.