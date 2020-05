No proceden las quejas contra Vila Dosal por autopromoción

No proceden en el Iepac denuncias contra Vila Dosal

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) solo turnó a la Comisión de Quejas aquella de los legisladores federales del PRI contra actos del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Jorge Vallejo Buenfil, consejero general electoral y presidente de esa comisión, explicó que luego de analizar este asunto, se determinó que no procedía, aunque la consideración de la unidad técnica era que sí era procedente.

“La comisión hizo el análisis de un supuesto documento, pero los mismos quejosos reconocen en el escrito que no lo tienen en su poder y se basan solo en imágenes que aportaron, no se actualiza los mensajes personalizados que dicen, no hay el nombre de ningún servidor público en lo que denuncian”, apuntó.

Los legisladores federales se quejaban porque la secretaria estatal de Turismo enviaba cartas a los que reciben créditos en ese sector, sin la leyenda que la Ley de Desarrollo Social obliga a poner en las ayudas que entregan precisando que se realiza con recursos públicos, no son programas de partidos o particulares, y también se quejaban porque se violaba el artículo 134 constitucional, el cual prohíbe la promoción personalizada.

El funcionario electoral añadió que al menos en lo analizado, no encontraron elementos suficientes para aplicar medidas cautelares y así se acordó.

Otra inconformidad

Respecto a una segunda queja, presentada por la dirigencia estatal del PRI, que a grandes rasgos consistía en la grabación de un perifoneo en el cual los alcaldes agradecen a Mauricio Vila Dosal, gobernador del Estado, las despensas que reciben, en opinión de la Unidad Técnica es algo simple que ni siquiera dice cuándo se hizo, dónde, no tiene más elementos y decían que tampoco coinciden las cantidades de apoyos que dicen entregar con lo reportado.

La dirigencia priista añade que también se viola el 134 constitucional, porque los alcaldes transmiten mensajes de agradecimiento en lo personal al gobernador, a través de sus redes sociales y en el perifoneo que hacen en sus comunidades, pero al final no se encontraron elementos para las medidas cautelares, y por eso, ni siquiera se turnó a la Comisión de Quejas.

Ambos desechamientos fueron notificados ayer a las partes quejosas, para que procedan como mejor consideren, que podría inconformarse ante el Tribunal Electoral del Estado, y si éste mismo confirmará lo acordado en el Iepac les quedaría llevar su inconformidad hasta los tribunales electorales federales. —David Dominguez Massa

Organismo Sesión a distancia

En el Iepac ayer se convocó para tener hoy martes su segunda sesión virtual del Consejo General Electoral.

Convenio

La sesión sería de carácter ordinario para autorizar a su presidenta y secretario ejecutivo a firmar el convenio de coordinación y colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) en lo relativo a las elecciones concurrentes del próximo año, en las que se renovará las alcaldías y diputaciones locales, entre otros asuntos.

Financiamiento

En la misma sesión de hoy se aprobaría la determinación de los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos y los criterios para el acompañamiento institucional rumbo a la titulación de los becarios de la maestría interuniversitaria en derechos políticos y procesos electorales.