Desesperación por aguaceros

Aplican remedios para que no entre agua en las casas

La desesperación de algunos vecinos del fraccionamiento Las Américas por la nueva inundación de al menos 24 calles, al día de ayer, los impulsa a tomar medidas de protección para frenar el ingreso de agua al interior de las viviendas.

En algunas casas ya se ven improvisadas construcciones de diques de bloques en la puerta principal, y la colocación de sacos de polvo de material de construcción para formar una barrera que impida el ingreso del líquido al interior.

El Ayuntamiento informó que después de las lluvias del fin de semana pasado, y como parte del seguimiento de la operación permanente en Las Américas por las inundaciones, han desalojado de las calles del fraccionamiento 10.312,000 litros de agua pluvial del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Además, realizaron 653 viajes por medio de 40 pipas, también perforaron cuatro pozos profundos y desazolvaron otros 38.

Sin embargo, desde que se iniciaron los trabajos emergentes en Las Américas se han desalojado 82.764,000 litros de agua en la zona habitacional.

El Ayuntamiento recordó que el operativo en Las Américas comenzó el 9 de octubre pasado y en coordinación con Sadasi, el comité vecinal, la Japay y la CFE resuelven los incidentes que surgen por las inundaciones.

El desagüe de las calles del 9 al 22 de octubre pasado dio como resultado el retiro de 71.452,000 litros de agua en 3,871 viajes de pipas, la construcción de 544 pozos profundos y el desazolve de 149 pozos.

De esta forma, hasta ayer había 548 pozos construidos, 187 pozos desazolvados y el retiro de 82.764,000 litros de agua en calles de la zona habitacional.

Dada las condiciones del clima que prevalecen hasta hoy, y que de acuerdo con los pronósticos meteorológicos podrían extenderse varios días, el Ayuntamiento anticipó que los trabajos y la atención a las zonas afectadas continuarán al mismo ritmo como hasta ahora, con la comunicación constante y directa con los vecinos, a fin de atender de manera oportuna cualquier situación que se presente.

Precisamente en esta coordinación con los vecinos que se priorizan sectores cuyas condiciones hacen más apremiante la intervención de las pipas, aunque se sigue trabajando en general en todo el fraccionamiento para retirar tanto agua, como lodos y basura para evitar nuevas afectaciones.

Además de las labores de desalojo de agua en las calles, el Ayuntamiento ejecutó otras acciones complementarias, como la jornada de limpieza comunitaria y la campaña de descacharrización del 23 al 25 de octubre pasado donde limpiaron 55 calles, levantaron 195 metros cúbicos de lodos y recogieron 34,340 kilos de cacharros.

Vecinos, autoridades y Sadasi mantienen una mesa de diálogo permanente y realizan sesiones en el Palacio Municipal.

En ellos participan funcionarios municipales, regidores del Cabildo y especialistas en hidrología y de hidráulica. De esta mesa surgió un plan de atención integral que incluye:

1) Estudio geo-hidrológico y de capacidad de absorción del subsuelo, así como levantamiento topográfico y de curvas de nivel actual, para identificar puntos exactos para refuerzo de la infraestructura existente.

2) Análisis y modificación del reglamento de construcción de Mérida, el cual ya inició y el estudio durará dos meses.

3) Reforzamiento del sistema de drenaje pluvial (ya empezó el diagnóstico).

4) Reforzar el programa permanente de desazolve de pozos y rejillas en conjunto con Sadasi.

5) Programa de reforestación, restaurar áreas verdes afectadas, ampliar la cobertura arbórea del fraccionamiento y dar mantenimiento a toda la superficie arbolada, trabajos que se iniciarán en tres semanas.

6) Módulo de atención ciudadana.

La quinta reunión de la mesa de diálogo se realizó el 29 de octubre pasado y participaron el secretario municipal Alejandro Ruz Castro; el secretario de Participación Ciudadana, Julio Sauma Castillo; el regidor Jesús Pérez Ballote; los directores de Servicios Públicos, Obras Públicas y Abastos de Mérida, José Collado Soberanis, David Loría Magdub y Juan Carlos Lucero Flores, respectivamente, y el subdirector de Consejería Jurídica, Ignacio Gutiérrez Solís.

Por los vecinos de Las Américas estuvieron Carlos Muñoz Montero, Elvira Aguilar Félix, Hernán Hernández Sosa, Rogelio de la Peña, Héctor Amezcua Cortés, Elmer Rodríguez García, Gabriela Alonzo Sansores y Luis Bojórquez Manjarrez.

La desesperación entre algunos vecinos por la nueva inundación propició que el domingo un grupo realizara una reunión para informar a la prensa lo que pasan por el exceso de agua en las calles y que volvía a amenazar el ingreso de agua al interior de los predios.

Por ejemplo, Ximena Jiménez comentó que necesitan exigir que arreglen los errores en la construcción de este fraccionamiento, pues cada vez que llueva pasarán estas penurias.

“Queremos soluciones, no arreglos temporales”, exigió Brenda Sastre Arceo.

Hay vecinos que piensan que el verdadero problema de Las Américas, en su etapa II y III, es que los pozos apenas tienen 14 metros de profundidad y no son suficientes para absorber la cantidad de agua de lluvia que traen los fenómenos climáticos.

Ya no creen la teoría de que esta inundación la ocasiona el aumento del nivel del manto freático porque hay zonas aledañas que no tienen este problema de inundaciones.— Joaquín Chan C.

Por ello, exigieron suficientes pozos que tengan mínimo 30 metros de profundidad para que tenga mayor capacidad de absorción.

Incluso, propusieron que Sadasi realice un estudio del suelo en tercera dimensión o con una tecnología avanzada que permita identificar las venas de las corrientes subterráneas de agua y allí perforen los pozos para que jale en agua y se solucione en forma definitiva el problema, que se recrudeció en esta temporada de ciclones.

Inundaciones Problema residencial

Detalles del reporte del comité vecinal del fraccionamiento Las Américas sobre la inundación.

Zonas abarcadas

Ayer, se informó, la empresa constructora Sadasi trabajó en el desagüe con 48 pipas en las siguientes calles: 49 con 98-A-1; 55-C entre 132 y 136; 108 con 45-D; 45-H entre 100 y 100-1; 45-H con 106; 47-C con 112; 51-A con 112 al final; 47-C entre 100-2 y 102; 53-A con 114-A cárcamo; 45-K entre 106 y 102; 45-M entre 100-2 y 102; 49-D con 100-A; 49 con 98-A registro; 47-B con 102 cárcamo; 112 con 51 registro; y 47-C entre 112 y 112-A.

La Comuna

Las pipas del Ayuntamiento retiraron agua en las calles 49-D con 98-A, 112-A con 47 D y 47-A con 98-B y las que surgieron con atención de urgencia.

Panorama

Se aprecia un menor nivel del agua acumulada en las calles en comparación con las inundaciones anteriores al huracán “Delta”, por lo que aun con el agua hay movimiento vehicular y peatonal.