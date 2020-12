Desigual venta de Buen Fin

La baja actividad en el Centro fue “muy precupante”

En el Buen Fin definitivamente hubo más actividad, pero fuera del Centro de la ciudad y “eso es muy preocupante”, señaló Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio.

El costo que hoy día tienen los negocios del Centro en el tema de carga y descarga ha aumentado de manera importante, porque al tener solo dos espacios con las vallas y los maceteros lo está complicando, dijo.

El dirigente recordó el planteamiento que hizo el sector privado sobre los paraderos, “pero al final de cuentas se le está dando muchas largas al asunto, no hay una respuesta concreta, todo lo están evaluando y analizando, las encuestas que se han hecho por parte del gobierno, pues le dan razón a lo que planteamos desde el primer día”.

“En el tema de los paraderos la gente sigue caminando mucho, todo tiene que ver cómo le preguntes a la gente, qué pregunta le hagas para ver qué respuesta van a dar. Si tú le dices que por caminar más no se va a contagiar, pues te dirá que está bien, pero si preguntas: ¿que le parece el paradero donde hoy está?, te va a decir que no está a gusto”, puntualizó.

En opinión del empresario el tema de la pandemia, de los contagios, no es la causal de ese cambio de paraderos, definitivamente sí hay que cuidar los contagios y todos los negocios hacen lo más que pueden de su parte, para cuidar la salud.

“Sin embargo lo más importante, es que ya todo está abierto y no ha habido una variación o complicación en el número de contagios, antes de abrir el Centro de la ciudad, los contagios venían a la baja y hoy hablamos que nadie quiere eso, pero cuando menos hay un número de camas ocupadas estable, no se ha movido, no ha variado, no ha tenido una variación abrupta, eso quiere decir que el Centro no trae problemas”, remarcó.

Es cierto que han hecho cambios —continuó—, pero hay que acercar dos cuadras más los paraderos, que es lo que faltó, porque de lo que planteamos la mitad de la distancia fue modificado, pero necesitamos la otra mitad, la gente aún camina mucho.

El empresario insistió en que se necesita mover los paraderos para que a la gente puedan serle más cómodas sus compras, “es que este es un círculo vicioso o virtuoso, como lo quieras ver: si la gente camina menos, puede tener más facilidad y le es más cómodo hacer sus compras, si hace compras, los negocios venden y se conservan empleos, si la gente no compra, los negocios despiden gente y hay menos dinero para comprar, entonces para donde lo queremos ver...”, dijo.— David Domínguez massa

Este es un año atípico, se vive una situación complicada, negocios iguales de las mismas cadenas y marcas que tienen establecimientos en el Centro y fuera de éste, reportan perdidas, una baja en ventas fuera del Centro como de un 25 ó 30% respecto al año pasado, y en el Centro Histórico entre un 40, 50 y hasta un 60% debajo de lo que se vendía el año pasado, lo cual es gravísimo, señaló el empresario.

