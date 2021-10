Desinterés en las movilizaciones

Hay que impulsar más participación en la calle, alegan

Las redes sociales han jugado un papel importante en la difusión de información social y política durante los últimos años, pero distintos factores deben contribuir para que la población pase de la manifestación en línea a la participación pública, señaló Martín Echeverría Victoria, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Esto lo dijo en su conferencia “¿De las redes a las calles? Las nuevas tecnologías de participación política y sus problemas”, impartida en el marco del LI Aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), informa un comunicado.

El doctor refirió que gran parte de los usuarios de redes sociales las utiliza para buscar información política, pero son pocos los que participan de manera presencial en actividades de tipo comunitaria.

Esto se debe, comentó, a que la población tiene desconfianza hacia las instituciones y leyes, creen que no tiene caso participar en las movilizaciones si no hay un cambio o si la autoridad no les hará caso.

Asimismo, destacó la falta de solidaridad de la misma ciudadanía, por ello prefieren expresarse en línea.

“Las redes sociales estimulan la participación si las intervenciones tecnológicas son adecuadas, si las condiciones estructurales son propicias y si las circunstancias lo motivan; es decir, si ven que realmente el participar en alguna movilización generará un cambio o los tomarán en cuenta”, señaló.

Por ello, dijo, si se genera un movimiento en línea con los argumentos correctos y que propicie un cambio o impacto inmediato, se puede despertar el interés y la solidaridad de los participantes cibernéticos para pasar a las movilizaciones presenciales.

Como ejemplos recordó eventos como el movimiento #YoSoy132, que surgió en la Universidad Iberoamericana luego de la visita del presidente Enrique Peña Nieto; las manifestaciones virtuales y presenciales por el caso Ayotzinapa; y el movimiento “Un Día sin Nosotras”, que surgió vía redes sociales y generó que miles de mujeres permanecieran en sus casas el 9 de marzo de 2020, como protesta por la violencia de género.

Sobre cuál es el impacto de cada red social, indicó que, de acuerdo con estudios recientes, pese a lo que se podría pensar es YouTube y no Facebook la que presenta más interacción y despierta más interés de las personas en los temas políticos.

Respecto a los usuarios, señaló, el 90% son merodeadores; es decir, que solo ven la información, pero no la comparten o comentan; el 9% son contribuidores intermitentes y solo el 1% son duros, o sea, que participan de manera activa.

Previo a esta conferencia, en presencia de la directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Rocío Cortés Campos, y de distintas autoridades e invitados especiales, el rector José de Jesús Williams inauguró las actividades por el LI Aniversario de la Facultad.

Estas mesas panel, conferencias y talleres se realizarán de manera virtual del 6 al 9 de octubre.