Despiden a su comandante

Último pase de lista oficial para Federico Cuesy

UMÁN.— En una sentida ceremonia elementos de la policía municipal realizaron ayer el último pase de lista de quien fuera su director durante cuatro años, el comandante Federico Cuesy Adrián, que el pasado martes falleció en un hospital de Mérida.

Con su fotografía y lazos negros en la entrada de la dirección policíaca, agentes y administrativos de la Dirección de la Policía Municipal despidieron y dieron el pase de lista, acto en el que estuvo presente el alcalde Freddy Ruz Guzmán, junto con los regidores.

“Estamos hoy reunidos para despedir a un amigo, no tengo las palabras para externar el sentimiento que me da su pérdida, ya que fue un ejemplo de servidor público que siempre daba de todo para sacar adelante su trabajo; es por eso que les pido que no bajen la guardia y pongan muy en alto el nombre de la Dirección de Policía de Umán”, dijo el alcalde.

Ampliación

Después de la ceremonia, Ruz Guzmán y los regidores recorrieron la comandancia municipal, donde constataron las ampliaciones del edificio, una de las últimas gestiones a cargo de Cuesy Adrián.— Carolina Uc Quintal

Corporación Titular

A cargo de la Policía Municipal quedó temporalmente de Joel Xool Cen, su subdirector.

Reunión

Se prevé que el alcalde Freddy Ruz Guzmán reúna con el secretario de Seguridad Pública estatal, Luis Felipe Saidén Ojeda, para acordar sobre la mejor opción para ocupar el cargo de director de la corporación umanense.