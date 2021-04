Destacan buena organización en la vacunación

“Yo pensaba que esta enfermedad nos iba a acabar”, expresó Víctor Sánchez Chan, luego de recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el módulo instalado en la Secundaria Técnica No. 66 de la colonia Santa Rosa.

Don Víctor fue de los primeros en recibir la dosis en la séptima jornada de aplicación del inmunizante en la ciudad para los nacidos en julio. Llegó a las 7:30 de la mañana cuando ya había 10 personas esperando, pero una vez que dieron las ocho, se abrieron las puertas y pudo ingresar.

Don Víctor relató que el proceso fue muy rápido y que tras recibir la vacuna les dejaron en observación 30 minutos y les informaron que puede seguir con su dieta normal, tomar sus medicamentos habituales y no ingerir alcohol por siete días.

“Con la vacuna ya tenemos una protección, pero debemos seguir cuidándonos”, señaló, tras dejar en claro que no hay que bajar la guardia. “La vacuna no es para que no te dé (Covid-19), sino que si te da te sea leve. Ya con la segunda dosis vamos a estar más protegidos, pero hay que seguir cuidándose y si no tienes por qué salir, no salgas”, añadió.

La jornada en ese módulo transcurrió con normalidad y con el apoyo de elementos del Ejército y de las policías estatal y municipal. Brigadistas del Ayuntamiento y del gobierno del Estado se encargaron de orientar a los asistentes, quienes fueron recibidos por personal de Bienestar Social.

La atención de los brigadistas fue bien vista por la mayoría de los asistentes, como la señora Irma Uicab Tamayo, quien destacó que fue muy buena y organizada.

Doña Irma comentó que ahora que recibió la vacuna ya se siente más tranquila y segura.

“Uno lo pensaba demasiado porque no puede salir, claro que uno no sale como persona ya grande, pero los jóvenes (sí). Por eso hay que ponerse la vacuna, tal vez no por uno mismo, sino por los demás”, indicó.

Y es que, admitió, si por ella fuera no acudiría por la vacuna, pero sus hijos la animaron “y por eso vine, pensando también en mi familia”.

Donatila Canul y May, vecina de la Azcorra, reconoció que antes que se produzcan las vacunas sentía miedo, pero luego de recibir su primera dosis ya se siente más protegida.

“Antes de la vacuna tenía miedo porque no puede uno salir y solo piensas si te va a dar a no (la enfermedad). Gracias a Dios hasta ahorita no me ha dado, pero a mi familia sí; ya le dio a mi esposo, a mi hija, pero la libraron gracias a Dios. Sí estuvo feo”, relató.

La señora Ana María Salas Cortés también reconoció estar más tranquila y con más confianza al salir, aunque aclaró que hay que seguir cuidándose por los demás. “Con uno que esté contagiado nos vamos a contagiar todos, por eso hay que seguir cuidándose”.

Vecina del fraccionamiento Jardines de Miraflores, la señora Salas compartió que no pensó que el proceso fuera rápido y ordenado; de hecho, no pensó que la atendieran porque no le notificaron por teléfono, “pero como soy de julio, vine, y me atendieron. Todo estuvo muy bien”.— IVÁN CANUL EK