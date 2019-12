Destacan la labor de la policía en el nivel de seguridad

“No se hizo de la noche a la mañana”

La seguridad que goza Yucatán no se hizo de la noche a la mañana, es un trabajo conjunto de policías, ciudadanos y gobierno, dijo la secretaria general de Gobierno, abogada María Fritz Sierra.

Entrevistada durante la conmemoración del Día del Policía, en el Centro Internacional de Congresos, la secretaria afirmó que es una gran responsabilidad que en Yucatán siempre se hable de seguridad y sobre cómo mejorarla. Eso es lo que debe de ocupar a todos los yucatecos y valorar el trabajo de los policías porque apenas salen de Yucatán el tema principal es la inseguridad que prevalece en otras entidades.

“Hay una gran diferencia entre hablar de seguridad y de inseguridad y el Día del Policía es muy especial para agradecer a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del trabajo que vienen haciendo desde hace años”, manifestó. “Esta seguridad que tenemos no se hizo de la noche a la mañana, y lo más importante es el capital humano que tenemos en Yucatán. A mí en lo personal me enorgullece su labor, pero a la vez en estos momentos tenemos una enorme responsabilidad con ellos desde el Ejecutivo estatal. Queremos pedirle a todos los yucatecos, porque un solo gobierno no puede conservar la seguridad que tenemos, que participen todos para que este oasis permanezca. Lo de oasis no es palabra mía, es palabra de gente que viene de fuera que nos dicen que Yucatán es un oasis dentro de esta ola de violencia que vive el país”.

La abogada Fritz Sierra coincidió con el gobernador Mauricio Vila Dosal que definitivamente no se debe de poner en riesgo la seguridad de Yucatán por intereses políticos.

“Creo que aquí, sí tenemos que tener ese amor al estado para que continuemos aportando y no dividamos ni particularicemos intereses partidistas”, señaló. “El interés general y el proyecto de los yucatecos es que le vaya bien a Yucatán”.

¿Este gobierno revalora el trabajo de los policías?, le preguntó el reportero del Diario.

“No existe en ningún otro lugar de México lo que se hace en Yucatán para reconocer la labor de la policía”, reiteró. “Bien lo decía el gobernador, ellos salen a trabajar y no saben si van a regresar, exponen su vida y hemos visto con tristeza que policías jóvenes mueren en el cumplimiento de su deber. Lo que es más que justo es darle a sus familias esa calidad de vida que merecen por ser servidores que exponen su vida y que nos dan esa seguridad que tenemos. Antes, la verdad, no había este tipo de reconocimientos y es un contrasentido porque el Infonavit simplemente por el hecho de ser policía no te da acceso a un crédito hipotecario porque considera que un crédito de muchos años no lo podría pagar porque siempre está el riesgo de morir en cualquier momento. Esto ya lo cambió el gobernador Vila Dosal, partir de enero de 2020 ya es probable que los policías yucatecos accedan a un crédito de vivienda”.

Otras prestaciones que destacó la funcionaria son las becas del 100% de pago de inscripción y colegiatura para que los hijos de los policías estudien en universidades privadas y el apoyo económico de $2,600 bimestrales para sus gastos extraescolares. En el ciclo escolar 2020-2021 estas becas se extenderán a los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, como ya informamos.

La teoría de la secretaria de Gobierno y del propio jefe del Ejecutivo es que al tener la certeza que los hijos de la policía pueden estudiar sus carreras en alguna universidad privada de calidad o pública o su educación básica, los motivará a realizar un mejor trabajo y tener un desempeño correcto. Incluso, la propia familia se encargará de vigilar su desempeño y aconsejar al uniformado de que no incurra en actos antiéticos para que no pierdan esos beneficios.

La abogada Fritz Sierra calcula que las familias con cuatro o tres hijos destinan alrededor del 60% de su sueldo para el sostenimiento de sus hijos en las escuelas, lo que disminuye el gasto familiar. Si ahora los estudios de los hijos de los policías serán gratuitos, sin duda es una oportunidad mayor para que mejoren su calidad de vida y motivará para que haya policías más comprometidos con su trabajo.

Le preguntaron sobre las mujeres policías de la SSP y dijo que se siente orgullosa que haya mujeres con rango de policía primero o de oficial que de verdad les gusta su trabajo y se preparan en los entrenamientos igual que los varones.

“Es un orgullo y estoy emocionada que la mujer sea parte de esta seguridad de la que gozamos”, subrayó. “Es un orgullo que parte de la sociedad, como los inversionistas y empresarios reconozcan la labor policiaca. Si algo más atrae a la gente que viene a Yucatán, además de nuestras bellezas naturales y nuestra gente, es la seguridad. Ese es el secreto mejor guardado de los yucatecos para traer turismo, inversiones y para que seamos el estado modelo del país y de Latinoamérica”.— Joaquín Chan Caamal

La secretaria general de Gobierno mostró que tiene mayor contacto con los policías, desde los mandos medios y superiores, porque recibió muestras de aprecio y respeto durante su estadía en el festejo del Día del Policía de este año.

