Desvío millonario en el Cobay; pagan salarios a personal no acreditado

La ASF reprueba el control interno de la institución

En materia de control interno, el Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) alcanza una calificación de once sobre cien, pues es una institución que no tiene plan estratégico, reglamento interno, manual de organización y programas informáticos actualizados, advierte un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, según esta dependencia, el Cobay habría desviado más de 17 millones de pesos en 2020 para el pago de horas extras no autorizadas y en salarios a docentes y administrativos sin contrato; sin el grado académico requerido o que ya no trabajaban pero seguían cobrando su sueldo.

Quién es Marco Pasos Tec, director del Cobay

El director del Cobay, Marco Pasos Tec, nombrado por el gobierno de Mauricio Vila Dosal en octubre de 2018, es un funcionario sin experiencia en el ramo educativo.

Es licenciado en Derecho por la Uady, con un posgrado por la Universidad Anáhuac Mayab en Alta Dirección de Empresas. Antes de ser director del Colegio de Bachilleres, fungió como director jurídico del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Conagua y subdirector de programas de la Unidad de Gestión Estratégica del Ayuntamiento de Mérida.

Además, desde hace casi 15 años ha desempeñado distintos cargos directivos en el PAN, entre otros, secretario de Fortalecimiento Interno, secretario General Adjunto, secretario General y consejero estatal y nacional de ese partido.

Auditoria de la ASF al Cobay

La ASF realizó al Cobay la auditoría de cumplimiento 2020E-31003-19-1477-2021 1477-DS-GF —que se dio a conocer la semana pasada—, a fin de verificar el ejercicio del subsidio por $336.397,000 que recibió de la Secretaría de Educación Pública federal en 2020.

La auditoría analizó también el control interno instrumentado por el Colegio de Bachilleres para verificar de qué modo contribuyen los sistemas implementados a la mejoría de las instituciones. En este aspecto la ASF le otorgó una calificación promedio de once, en una escala de cien.

Falta de plan en el Colegio de Bachilleres

Según la dependencia, el Colegio de Bachilleres local no tiene un plan o programa estratégico en el que se establezcan sus objetivos y metas. Tampoco tiene parámetros de cumplimiento ni un comité de administración de riesgos formalmente establecido.

En este sentido, el Cobay no solo no identificó los riesgos de la institución, sino que tampoco implantó acciones para mitigar y administrar los riesgos. Asimismo, no implantó un reglamento interno ni un manual general de organización, en los que se establezcan las atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades administrativas.

Igualmente se comprobó la inexistencia de sistemas informáticos, que debían apoyar el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y administrativas.

El Cobay tampoco implementó formalmente un plan o programa de sistemas de información que apoye los procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la institución, ni designó a los responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de trasparencia y acceso a la información pública.

Tampoco elaboró un documento para informar periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al órgano de gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno institucional.

Pagos irregulares, ¿qué hizo el Cobay con el dinero?

De acuerdo con la auditoría de la ASF, el Cobay habría desviado la cantidad de $17.513, 277 en el pago de conceptos no autorizados por la ley.

Por ejemplo, los responsables del Colegio autorizaron la erogación de $11.490, 900 para pagar los sueldos de 80 plazas del personal directivo y docente de las zonas económicas 2 y 3, superiores a lo autorizadas en la normativa, además de que los beneficiarios carecían de los contratos que sustentaran esos pagos.

El Cobay pagó igualmente $2.738, 177 a un docente que careció del contrato formalizado y a 22 administrativos y docentes de los cuales no se acreditó la autorización de las horas efectivas a la semana ni el horario extraordinario que les fue autorizado.

También se habrían destinado $106,867 para realizar los pagos por 88 horas quincenales a un administrativo con la categoría EH8613, de las cuales no se acreditó su autorización.

Asimismo, con la revisión de la nómina ordinaria pagada con los subsidios federales en 2020, se verificó que se efectuaron pagos a seis trabajadores después de la fecha de su baja, por la cantidad de $744,000 y se efectuaron pagos por $210,253 a dos administrativos de los cuales no se acreditó contar con sus contratos formalizados.

La ASF detectó también el pago por un monto de $2.,223, 079 de los sueldos de 10 administrativos y docentes que no cumplieron con el grado académico descrito en los perfiles de puestos autorizados.