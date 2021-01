“Desvíos gravísimos”

Cobró subsidios una empresa del agro y no cumplió

Agroindustrial de Invernaderos del Sureste S.A. de C.V. es otra de las siete empresas vinculadas a César Francisco Irazoqui Galaviz, denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto desvío de recursos federales entre 2015 y 2017.

Según la auditoría forense 310-DE de 2017, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta compañía incurrió en gravísimas anomalías con la anuencia aparente de funcionarios de la Sagarpa (hoy Sader) en Ciudad de México.

La más grave de estas anomalías fue la decisión de la compañía de cobrar los subsidios y no hacer el proyecto prometido.

La ASF detectó también otras irregularidades, comunes a las demás empresas de Irazoqui Galaviz, como no depositar la aportación que legalmente le correspondía, falsificar documentos bancarios y notariales y usar facturas de negocios fantasmas.

La Auditoría Superior no solo denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, el 23 de octubre de 2019, sino informó también de estas irregularidades a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) y al Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de algunos socios de la compañía.

Como ya informamos, Irazoqui Galaviz, un empresario sinaloense avecindado en Yucatán, formó una red de empresas fantasmas con el expreso propósito de malversar casi cien millones de pesos de subsidios federales al campo, en aparente contubernio con funcionarios de la Sagarpa.

En publicaciones anteriores dimos cuenta de las serias anomalías detectadas por la ASF en las empresas Agricultura Abierta y Protegida de la Península e Invernaderos Inteligentes de la Península.

Además de estas dos empresas y de Agroindustrial de Invernaderos del Sureste, cuyo caso abordamos hoy, forman parte de la red de desvíos de Irazoqui compañías como Bebidas y Concentrados Saludables, Agrohermanos de Frutas, Agroindustrial Irazoqui y Agroindustrial de Sinaloa.

Socios

Agroindustrial de Invernaderos del Sureste se constituyó el 13 de abril de 2015 por dos socios a partes iguales: María José Solís Carrillo, entonces de 21 años, y Adrián Hervé Castro Pasos, de 28. Ambas personas estaban relacionadas con otras compañías de Irazoqui.

La hermana de María José Solís, Andrea Cecilia —novia de Castro Pasos—, aparece como socia fundadora de Bebidas y Concentrados Saludables, junto con la madre de ambas, María José Carrillo Sáenz.

En julio de 2016, Castro Pasos vendió sus 2,500 acciones a Marco Antonio Cauich Canul, socio al mismo tiempo de otras dos empresas de la red de Irazoqui.

María José, por su parte, transfirió dos mil de sus acciones al mismo Cauich Canul y vendió otras 500 a Valeria Guadalupe Rivas Ayala, según investigaciones oficiales a las que tuvo acceso Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

El 15 de noviembre de 2016, esta empresa firmó un convenio con la Sagarpa mediante el cual esta dependencia se comprometía a entregarle un subsidio a fondo perdido por nueve millones 371 mil pesos para la construcción y equipamiento de una planta para deshidratar chile habanero, con el compromiso de que los socios de la empresa aportarían siete millones 354 mil 200 pesos de su bolsa.

Ese mismo año, Rivas Ayala, ya como socia de Agroindustrial de Invernaderos, obtuvo de la Sagarpa, a título personal, un subsidio por un millón 800 mil pesos para un proyecto de cultivo de chile habanero, que no se sabe si se realizó.

Respecto al subsidio entregado a esta empresa, la ASF concluyó que “los recursos federales fueron utilizados para fines no relacionados con el proyecto autorizado, aunado a que no se realizó el proyecto y el beneficiario presentó documentación que no es coincidente con la obtenida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Insejupy”.

Por ejemplo, para acreditar su solvencia económica, añade la ASF, la empresa presentó un supuesto estado de cuenta de octubre de 2016, con saldo final de cuatro millones 250 mil pesos, pero la CNBV proporcionó información que demuestra la inexistencia de esa cuenta bancaria.

Estado de cuenta

Lo mismo ocurrió cuando se le pidió a la empresa comprobar su participación económica en el proyecto. Ésta entregó un estado de cuenta de febrero de 2017, con un saldo final de $5.155,000. Información proporcionada por el banco a través de la CNBV, permitió a la ASF detectar que en febrero no hubo ningún movimiento en esa cuenta y su saldo final era de 4,600 pesos.

Otra irregularidad encontrada en Agroindustrial de Invernaderos es su declaración de que realizaría su proyecto en un terreno ubicado en la carretera Tahmek-Hoctún, el mismo predio que declararon otras cuatro empresas de la red de desvíos de Irazoqui beneficiadas con los subsidios de la Sagarpa.

Esto contradice las reglas de operación de los subsidios y es causa suficiente para anular el convenio y recuperar el dinero federal.

Respecto a la comprobación del ejercicio de los recursos, Agroindustrial de Invernaderos del Sureste, de acuerdo con la ASF, presentó cuatro facturas falsas de las empresas fantasmas Rentosur, Rentamid y Constructora NKB, por un total de 16 millones, 728 mil 300 pesos.

Estas mismas compañías expidieron facturas apócrifas a otros negocios de Irazoqui Galaviz, por lo que ASF las denunció en la UIF y el SAT, quien “congeló” las cuentas bancarias de algunos de los socios del empresario sinaloense.

Es el caso de Valeria Guadalupe Rivas Ayala, accionista de Agroindutrial de Invernaderos, acusada por de evasión fiscal por el SAT y a quien ese organismo inmovilizó la cuenta bancaria número1132814382 de BBVA Bancomer, por la cantidad de tres millones 473 mil 200 pesos. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA