Detención por tirar basura, arbitraria: abogado Piña Valladares

Sobre la detención del señor Francisco Álvarez Cuevas en el puerto de Progreso, recibimos el siguiente escrito del abogado y asesor jurídico Herminio Piña Valladares. A continuación, el texto íntegro.

En tres ocasiones he observado detenidamente el video de la injusta y arbitraria detención por parte de los policías del Puerto de Progreso al Contador Francisco Álvarez Cuevas, por poner en los botes de basura dos bolsitas de basura.

Es totalmente inaceptable la actitud de los policías municipales de Progreso. Exijo una disculpa pública del Director de la Policía de Progreso por la arbitraria e injusta detención del Contador Álvarez. Así como también una sanción a la irresponsable actuación de los policías, por violar fragantemente los derechos humanos.

Esta lamentable, injusta y arbitraria detención no debe ocurrir en pleno siglo XXI y menos en un sitio turístico visitado por innumerables turistas extranjeros. Este suceso realmente da una mala imagen para todos las personas que visitamos con frecuencia el bello puerto.Los elementos municipales o no se les otorgan cursos para tratar a los ciudadanos o no tienen criterio para pensar y analizar las situaciones que se presenta como por ejemplo de está arbitraria detención que no tienen ningún fundamento legal, ni jurídico y si violan los derechos humanos.

Es inaceptable que pudieron antes pensar los policías y analizar, si los botes de basura es muy lógico que sirven para depositar indudablente basura como se puede ver claramente en el vídeo.

Actitudes como estás no deberían ocurrir nunca más. Por lo que exijo que el Director de la Policía del Puerto de Progreso otorgue una disculpa pública al Contador Francisco Álvarez Cuevas y sancione a los policías por su arbitrario proceder y capacite a sus elementos en trato a los ciudadanos, Derecho humanos, relaciones humanas para que no vuelva ha suceder ese penoso e irresponsable incidente.