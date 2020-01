Detenido por un homicidio en Caucel no será vinculado a proceso

El Juez del Primer Distrito Judicial, Santos Alfredo May Tinal, dictó auto de no vinculación a proceso a una persona de identidad reservada por el delito de homicidio, dado que al realizar el análisis de los datos de prueba expuestos por los fiscales no se alcanzó el estándar mínimo probatorio para ello.

Los hechos expuestos por los fiscales fueron:

“El día 27 de diciembre de 2019, aproximadamente entre las 08:00 y 10:00 horas, cuando el imputado privó de la vida a la hoy víctima siendo la causa de muerte asfixia mecánica por obstrucción de las vías aéreas”.

Podrá continuar la investigación

El juez explicó en audiencia pública, celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM); que no se cumplió con el estándar mínimo probatorio para dictar un auto de vinculación a proceso, como prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 316 fracción III.

En el artículo anterior se establece que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

No obstante, la Fiscalía podrá continuar con su investigación para nuevamente solicitar audiencia de formulación de imputación.

