Detenidos por no usar cubrebocas recibieron advertencia

MÉRIDA.- A un día de que concluya el "Buen Fin", la Policía Municipal de Mérida reportó, hasta el momento, "saldo blanco", informó el comisario Mario Arturo Romero Escalante, director de la corporación municipal.

Te puede interesar: Detienen a más de 18 personas por no usar cubrebocas

El jefe policíaco informó que la incidencia delictiva en el primer cuadro de la ciudad, en general, bajó desde que inició la pandemia y en el "Buen fin" no se han tenido mayores inconvenientes.

"Solamente por ahí en un comercio se robaron dos celulares que se quedaron a la vista, pero nada más", indicó.

Detenciones por no usar cubrebocas

Por otra parte, también informó que la corporación municipal ha realizado "tal vez dos o tres" detenciones por no usar el cubrebocas.

Anteriormente, la dirección de la Policía Municipal de Mérida había informado que no se realizan detenciones a personas que no usan esta protección. Sin embargo, Romero Escalante reconoció que sí lo han hecho, aunque las razones van más allá de no portar la prenda para evitar el contagio de coronavirus.

Recibieron advertencia

"Nosotros lo que hacemos, y es la instrucción que tienen los elementos, es pedirles que por favor que se lo pongan. No solo que se lo pongan, sino que se lo pongan bien. Hemos tenido el caso, tal vez de dos o tres personas, que hemos detenido porque se ponen en un plan definitivamente que no lo quieren hacer, a veces nosotros mismos se los proporcionamos. Si ponen en riesgo a otras personas tenemos que actuar y con base en eso lo hacemos", indicó el comandante.

En una breve charla, el jefe policíaco también explicó que quienes más se niegan a usar la prenda son yucatecos, pues lo turistas cumplen con esta medida sin problemas.