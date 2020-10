Detienen a “Cholo” por robo

Habría golpeado a un hombre de la tercera edad

Un hombre conocido como “El Cholo” volvió a hacer de las suyas la madrugada del miércoles al entrar a robar en una casa de la colonia Vicente Solís.

De acuerdo con los datos, el sujeto golpeó a un adulto mayor para cuya fortuna un familiar salió en su defensa y sometió al individuo, que más tarde fue detenido por la Policía.

“El Cholo” es muy conocido por el oriente de la ciudad, donde vecinos dicen que ya asaltó a numerosas personas y negocios, también que ha entrado a robar en varios hogares, pero la Policía lo detiene y “a los dos días lo dejan libre”.

Otras veces solo le dan la vuelta a la manzana y lo sueltan, con la excusa de que está mal de sus facultades mentales, afirmaron.

Usuarios de redes sociales comentaron la publicación de Esme Rodríguez en Facebook, quien denunció los hechos para alertar a los residentes de la zona.

“Este hombre acaba de entrar a robar a mi casa y este malandro le pegó a mi papá, cuiden sus casas, rumbo Vicente Solís Cabrío”, escribió en su cuenta acompañando el texto con varias fotos del presunto asaltante, así como de su padre golpeado y con su “sport” salpicado de sangre.

Esme Rodríguez contó que su padre se llevó los golpes y añadió: “Ya ves, ni durmiendo puedes tener paz”.

Al parecer uno de los hijos de la denunciante defendió al señor y detuvo al delincuente, según se da a entender en los comentarios.

La publicación generó una ola de respuestas: “Córtenle las manos al cab... para ver si lo vuelve hacer”, “Que le quemen las manos y los pies”, “Otra de Cholo”, “Estuvo robando mucho por vergeles lo detenían pero lo dejan libre”.

También: “Supuestamente dicen que no está bien de sus facultades mentales y no le hacen nada, pero sigue robando”, “siempre pasa de noche en su bicicleta viendo que roba”, “ah y aparte sabe abrir vehículos a mi amiga le abrió el carro y se llevó su estéreo asó que mucho cuidado”, “eso de que está mal él lo habrá inventado para q no le hagan nada por robar. Es ingenioso” (sic).

Varios usuarios reconocieron a “El Cholo”, de quien dicen que vive en la colonia Emilio Portes Gil.— Iris Ceballos Alvarado

Experiencia

“A mí me quiso asaltar, pero así como lo detienen nadie mete su demanda para que no salga, aquí por mi casa a todos ya les robó, nadie hace nada, todos le tienen miedo, si todos le metieran la demanda creéme no lo soltarían, hay que estar unidos (...), yo vivo por Plaza Oriente”, comentó otro usuario sobre el hombre conocido como “El Cholo”.