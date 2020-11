Detienen en el aeropuerto de Mérida al empresario Carlos Mimenza Novelo

El empresario Carlos Mimenza Novelo, quien ha denunciado públicamente presuntos delitos cometidos por el gobernador de Quintana Roo y su familia, fue detenido esta noche en el aeropuerto de Mérida.

Según publicó el propio empresario en sus redes sociales, elementos de la Guardia Nacional lo interceptaron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional "Manuel Crescencio Rejón" y le impidieron abordar un vuelo rumbo a Ciudad de México.

En estos momentos la guardia nacional me detiene a pesar de tener un amparo federal y me lleva a la fiscalía en merida Yucatan. Requiero un abogado de urgencia en la siguiente dirección. FISCALÍA MÉRIDA Km 46.5 poniente tablaje catastral. CP 20832. Polígono. Susula caucel

El empresario subrayó que contaba con un amparo y que los elementos federales violaban sus derechos.

Sigo aquí en el aeropuerto internacional de Mérida Yucatán, no me trasladan a ninguna parte. Quiero mencionar que un supuesto elemento de la @GN_MEXICO_ me detiene identificándose con otro nombre. Francisco Díaz González viola mis derechos Constitucionales.@lopezobrador_ @CNDH pic.twitter.com/8viWV9CTwD