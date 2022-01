Deuda a la mujer

Conmemoran el legado de lucha por los derechos

“El legado de este Congreso Feminista sigue vibrando hasta este momento”, afirmó la doctora, investigadora y activista Ligia Vera Gamboa, oradora huésped de la sesión solemne de Cabildo de Mérida realizada ayer domingo en conmemoración de los 106 años del Primer Congreso Feminista de México en Yucatán.

El primer Congreso Feminista se realizó del 13 al 16 de enero de 1916 (en el teatro José Peón Contreras) y su repercusión sigue siendo un referente obligado para hablar y defender los derechos de las mujeres, recordó.

El evento de ayer fue en línea debido al aumento de los contagios del Covid 19.

Algunas demandas de las congresistas de 1916 siguen siendo hoy día una deuda histórica hacia los derechos de las mujeres en México y en Yucatán, expuso la doctora.

—En estos 106 años transcurridos, si bien ha habido avances como ha sido el acceso a la educación y al trabajo en las mujeres, la demanda del sufragio femenino no ocurrió a nivel nacional como recién se ha dicho, sino 37 años después, en 1953, reflejo del lento avance del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

—Me pregunto si es posible que en los resultados del congreso mencionado haya influido el hecho de que el mismo hubiera sido convocado desde arriba, avalado desde el propio gobernador Salvador Alvarado.

“Otras demandas fueron señaladas en la ponencia de Hermila Galindo titulada ‘La mujer en el Porvenir’ y que fue leída ante su ausencia en el congreso por la después regidora Rosa Torres González”.

—Hermila Galindo, a quien desde este espacio le hago un reconocimiento por haberse atrevido a plantear propuestas tan revolucionarias para su época, en especial citando a Orellana, en su análisis de dicha ponencia, una sección que se titula “Mujeres castas o mujeres sexuadas” al referirse a la solicitud de la educación sexual y el conocimiento del cuerpo en ese entonces.

En su momento dividió a las mismas congresistas entre discursos morales y discursos pseudocientíficos o podría decirse científicos.

—Nuevamente vemos la lentitud de los cambios. Esto trae a mi mente un eslogan actual en la defensa de los derechos humanos de las mujeres que seguramente todas y todos conocen: “Educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar, aborto legal para no morir”. Y considero que esta es la demanda que en esencia señaló Hermila Galindo, en 1916.

Esto nos dice lo poco que hemos avanzado en este campo, apuntó.

—No puedo dejar de mencionar la importancia de que para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en Yucatán debe existir voluntad política y presupuesto. No puede haber acciones sin presupuesto y esto es para los tres niveles de gobierno.

—En este punto reconozco el trabajo realizado por el Instituto Municipal de la Mujer de este Ayuntamiento hoy representado por la maestra Fabiola García Magaña y su equipo, pero también reconozco el trabajo de las anteriores titulares que ha posicionado el día de hoy este instituto sea reconocido en el ámbito nacional.

La doctora Vera Gamboa lamentó que no solo hay buenas noticias, ya que es lamentable que apenas transcurrida la primera quincena de este nuevo año se ha conocido la noticia de un asesinato en el municipio de Progreso que podría convertirse en el primer feminicidio de 2022, “lo que refuerza sin duda la necesidad imperiosa de acciones de política pública”.

—Ciertamente se están dando avances en algunos municipios, pero aún falta mucho para alcanzar la cobertura estatal. El impacto de las violencias en la vida de las mujeres es una constante diaria que requiere acciones que deben ser monitoreadas y evaluadas en el corto, mediano y largo plazo.

“La impunidad de quienes ejercen violencia no puede seguir siendo tolerada, ni es posible que la autoridad correspondiente tarde años en judicializar una carpeta de investigación, en especial en este tiempo de pandemia que ha aumentado de manera exponencial los diferentes tipos de violencias en las niñas, las adolescentes y las mujeres”.

—El acceso a la justicia para las niñas, adolescentes y mujeres no puede seguir esperando. Hago un llamado a las autoridades de salud, de los diferentes niveles, para recordar que no solo existe la pandemia de coronavirus, sino que están presentes las violencias, en especial la violencia sexual, que debe recibir atención conforme a los protocolos y normas existentes.

“Ya no es posible sostener la violencia institucional y la 3 de 3 desde la denuncia debe ser ley. Al Congreso del Estado, con mayoría de mujeres: estaré y estaremos pendientes las mujeres de su trabajo”.

“Estos son solo algunos de los muchos pendientes que las autoridades de Yucatán tienen con las yucatecas para alcanzar la tan ansiada igualdad jurídica, hoy llamada igualdad sustantiva, para nosotras las mujeres de este estado que requiere una visión más amplia, más integral y donde el centro estemos las personas y los derechos humanos de éstas”.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

—No puedo terminar sin señalar el impacto que ha tenido en mí como mujer el Congreso Feminista, sin declararme feminista porque todavía hay mucha polémica entre quién es y quién no es feminista o qué es y qué no es feminismo.

—Sin duda en mi vida ha tenido un impacto tremendo, por lo cual como ustedes habrán escuchado me he convertido, sin que nadie me lo pedida, en defensora de los derechos humanos, de las mujeres en particular y por supuesto de las niñas.

—Gracias a todas esas mujeres que en 1916 dieron la pauta para que hoy las mujeres estemos más organizadas y estemos dando la batalla en el día tras día con y o a pesar de las autoridades que a veces son sordas ante este reclamo, añadió la oradora invitada del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady.

La sesión fue seguida en línea por los regidores incluidos el alcalde Renán Barrera Concha, quien se contagió de Covid.

El primer edil dirigió un mensaje después de la intervención de la doctora Vera Gamboa.

—Cuando las meridanas y los meridanos celebramos y abrazamos a nuestra ciudad en el marco de su 480 aniversario (de fundación) no perdemos de vista a aquellas visionarias de la cultura del esfuerzo e inclusión, quienes hace 106 años emprendieron un camino para generar las oportunidades, para un desarrollo pleno de su género con equidad.

—El primer Congreso Feminista de México marcó un parteaguas en la historia política y de género con distinguidas luchadoras sociales presentes en su organización, como Consuelo Zavala, Isolina Pérez, Adolfina Valencia, Dominga Canto, María Luisa Flota, Beatriz Peniche, Candelaria Villanueva, Lucrecia Vadillo.

—Algunas más también fueron Amalia Gómez de Aguilar, Delia Carrillo, Raquel Dzib Cicero y doña Rosa Torres González.

—Más allá de las circunstancias que les tocó afrontar como visionarias de su género y de los derechos humanos, ellas nos otorgaron una parte del legado que nos invitan a reflexionar sobre lo que cada uno de nosotros puede y debe hacer para que Mérida siga siendo referente de buenos gobiernos y de una sociedad generosa incluyente y solidaria.

—Se atrevieron alzar la voz a favor de no solamente unas cuantas, sino de todas y continúa vivo su ejemplo de la responsabilidad social que hoy se manifiesta desde la ciudadanía cumplida y solidaria que deja de lado sus obligaciones aun cuando la situación pueda ser adversa.

—Herederos de ese ejemplo nacen los ciudadanos de la actualidad, responden a las necesidades de su tiempo porque saben que lo hacen para bien de sus familias, de su ciudad y en consecuencia de ellos mismos.

Luego añadió que todos son un gran orgullo para esta Mérida, que con labor de cada uno es “la gran ciudad que habitamos hoy”.

—No pretendemos echar campanas al vuelo porque estamos pendientes de que debemos continuar trabajando para ser una sociedad que transite por el camino de la inclusión y por el respeto mutuo.

Entre otros conceptos, recordó los frentes municipales que se realizan, los apoyos y el énfasis en la perspectiva de la transversalidad que promueve la igualdad de género esencial en todos los ámbitos.

—Somos un Ayuntamiento que habla con hechos y aunque sabemos que hemos avanzado, en aspectos de igualdad, de inclusión de la mujer, tenemos muchos desafíos, en los que continuamos de manera decidida poniendo todo nuestro desempeño para lograrlos.

Asimismo, recordó que en octubre pasado celebraron los 20 años de la creación del Instituto Municipal de la Mujer en cuyo marco “redoblamos nuestro compromiso hacia la mujer, en el impulso y fortalecimiento de la igualdad sustantiva, así como en el ejercicio de sus derechos humanos como una herramienta para empoderar y generar también cada vez su mayor autonomía”.

—Esta responsabilidad sensible hacia la mujer en Mérida fue reconocida también en agosto con el Premio nacional de buen gobierno 2021, en la categoría de Equidad, con el proyecto “Implementación del protocolo de seguridad sanitaria en el Centro de Atención de Refugio para Mujeres con o sin hijas e hijos en situación de violencia extrema”, en el marco del Covid, dijo el alcalde.

En el Salón de Cabildo estuvieron el abogado Alejandro Ruz Castro, secretario general del Ayuntamiento, y la síndico municipal Diana Canto Moreno.

En línea, la regidora Ana Gabriela Aguilar Ruiz recordó la historia del Congreso Feminista, como parte de la conmemoración de su aniversario.

A su vez, la regidora Hilda Paulina Peniche Rodríguez leyó la semblanza de la doctora Vera.

El abogado Alejandro Ruz, en representación del alcalde, entregó un reconocimiento a la doctora Ligia Vera por su “valiosa participación en la sesión de Cabildo, un reconocimiento al gran trabajo realizado por muchos años en pro de los grupos vulnerables”.

Congreso Mujeres

El orden del día de la sesión solemne se inició con honores a la Bandera y la entonación del Himno Nacional.

Mensaje

El alcalde Renán Barrera Concha celebró la intervención de la doctora Ligia Vera Gamboa como oradora invitada, de quien dijo que sus contribuciones son enriquecedoras para las políticas públicas que “emprendemos desde este Ayuntamiento en materia de salud, de equidad de género, de diversidad sexual y de los derechos humanos”.

Distinción

La doctora Ligia Vera recibió un reconocimiento de la Comuna por su participación en la sesión solemne y una réplica de la cruz atrial que se encuentra en la Catedral de Mérida.