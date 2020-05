Día negro por el coronavirus en Yucatán

Tres muertes y 45 casos positivos en la jornada de ayer

La Secretaría de Salud de Yucatán confirmó ayer que se detectaron 45 nuevos contagios del Covid-19.

En su acostumbrada videoconferencia, la dependencia precisó que 23 de ellos están en Mérida, tres en Chikindzonot, dos en Hunucmá, Sacalum, Tekax y Valladolid, y uno en Espita, Huhí, Kinchil, Opichén, Progreso, Sanahcat, Seyé, Tecoh, Tepakán, Ticul y Tixkokob.

En total, ya son 456 casos positivos, seis de los cuales son de otro país u otro estado de la República.

Además, la SSY reportó tres nuevos fallecimientos: Un hombre de 91 años de edad, originario y residente de Chikindzonot, que vivía con cinco personas, que no presentan síntomas; otro varón de 63 años, originario y residente de Hunucmá, que también vivía con cinco personas, que no presentan síntomas; y una mujer de 36 años, originaria y residente de Mérida, que vivía con dos personas, que no presentan síntomas. Todos los contactos fueron aislados y monitoreados por parte de personal del sector salud.

Ya son 35 las personas fallecidas a causa del coronavirus en esta entidad.

De los 456 casos confirmados, 232 ya se recuperaron, pues no presentan síntomas ni pueden contagiar; 122 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY, ya que presentan síntomas leves, en tanto que 67 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca contagiada y diagnosticada en Canadá continúa hospitalizada.

El rango de edad de los casos confirmados es de 3 a 94 años.

Posteriormente en un comunicado se indicó que para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales, como la la línea telefónica 800 YUCATÁN (800 982 2826), donde se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del Coronavirus Covid-19.

En la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también se ofrece información en maya y en español.

Covid-19/ Asistencia

El gobierno estatal también ofrece los siguientes canales de comunicación por el Covid

Atención

El chat de WhatsApp en el número 999 200 8489 en español y 9991 40 66 22 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de Coronavirus. También está en funcionamiento el Chat de la salud, vía la red social de Facebook.