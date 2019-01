Diario de Yucatán en las redes sociales

“Tras ser abusada, sus amigas no asisten a su cumpleaños #DYInforma”

Luz Alamilla Mendez

Esas personas que juzgan a la mamá tan cruelmente ojalá nunca vivan en carne propia algo similar. En estas circunstancias donde alguien está atravesando por situaciones terribles conoces a tus verdaderos amigos y todas esas mamás descerebradas no son tus amigas. Es terrible ver que los prejuicios los seguimos transmitiendo de padres a hijos; Dios, actuando así cuándo tendremos un mundo diferente.

Alejandro Jiménez

Si viviera ahí con gusto igual iría a esa reunión y a darle un fuerte abrazo a la pequeña y a apoyarla con un regalo que le saque una sonrisa. Si bien a uno nunca se le enseña a ser padre o madre, las madres de las amigas deberían sentir siquiera que lo que hicieron está mal. En fin…

Profe Maria

Los menores abusados muchas veces prefieren callar lo sucedido, porque gente sin corazón los discrimina, tanto compañeros como los papás de los compañeros. No quieren que estén cerca de sus hijos. Es una doble injusticia.

“El Issste anuncia despido de 3 mil trabajadores de confianza #DYInforma”

Jose Angel Hernandez

Por lo general los sindicalizados son los que dan la mala atención y los de confianza (aunque también hay aviadores, no son la mayoría) desempeñan labores que no realizan los sindicalizados porque no lo indica el contrato colectivo. Es muy posible que si hoy hay una mala atención, ésta empeore.

Ruben Diaz

Los de confianza saben que ellos son solo trabajadores mientras está el que los acomodo ahí, muchos de ellos son recomendados y muchos aviadores

W Angeles Uitz

Lo bueno es q ahí se atenderán a todos los q se quedaron sin gastos médicos mayores supongo q deberían contratar más gente, no despedir.

Carla Bolaños

Qué tristeza, cuánta gente sin trabajo. Pienso que tienen que buscar cómo ayudar a tanto México sin empleo. Y los recursos de los migrantes en apoyo a los hondureños, gente de otro país, pienso que ese recurso es para solo nuestros mexicanos. Primero nuestra gente.