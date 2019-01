Diario de Yucatán en las redes sociales

“’Voy a seguir diciendo estupideces’, responde Galilea Montijo #DYInforma”

Verónica Patricia Medina

Antes de ver la película me llamó la atención el título y pues leí información de la película y saque tiempo para verla, me gustó un poco lenta 2 hrs, pero vale la pena verla la trama, las locaciones del México de los 70s y acontecimientos de esa época, toda la película en blanco y negro y esta señorita que es una maestra de kinder en la vida real actuando de una manera natural, en lo particular a mi me gustó y mi esposo no, cada quien sus gustos

Freddy Vivas Contreras

Por lo menos es sincera y realista sabe su potencial jajajajajajaja

Turix De Monte

Los pocos que tienen netflix, me va a decir que ella no tiene, y perdón pero su profesión amerita sepa esas cosas o mejor que no hable.

CM July

Pues es la única forma de llamar la atención diciendo payasadas para hacer memes y salir en las redes, por qué creo poca gente la mira en la tele.

“Tras las acusaciones de huachicoleo, Calderón le respondió a AMLO: ‘Se combatió el robo de gasolinas, sin afectar a los consumidores’ #DYInforma”

Maridey Pisté Alonzo

Todos estos que opinan en favor de lo que está sucediendo son primeros que gritaran cuando su presidente ya no sepa que hacer por el país…. esto es solo el comienzo.

Daniel Pérez

Si se combatio como es que no se vieron los resultados? Por que sigue esta lucha hasta el dia de hoy? XD

Cecilia Molina Esquiliano

Amlo esperaba que no le contestaran? Ah pero Romero está más que de acuerdo con la “estrategia” puro teatro…

Fernandez Chan Iris Yasmin

Ahora resulta que todos son inocentes

Pedro Eduardo Reyes Cabañas

Se combatió, pero no se pudo, eso y no hacer nada creo que es lo mismo no?