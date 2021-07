Días con lluvias

Se vigila posible ciclón tropical en el Atlántico

Lluvias, ambiente caluroso, bochorno y los efectos de dos ondas tropicales se esperan para el resto de la semana.

El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán, informó que hoy jueves seguirán los efectos de la onda tropical número 7. El viernes se pronostican lluvias, pero en menor probabilidad.

Igual el sábado disminuirá el potencial de ocurrencia y el domingo tendremos los efectos de una nueva onda tropical que se acercará a la zona.

Esta onda tropical es la número 8 y durará del domingo al martes, expuso el especialista integrante del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Extremos Meteorológicos de la Uady.

La onda tropical número 7 nos dejará ambiente caluroso, cielo de medio nublado a mayormente nublado, potencial de lluvias a intervalos, sobre todo a partir del mediodía, la tarde y la noche.

Estas lluvias pueden estar acompañadas de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y carga eléctrica.

Las lluvias podrán ser de moderadas a fuertes e inclusive muy fuertes en algunas zonas muy puntuales, muy localizadas.

Las temperaturas rondarán entre los 32 a 35 grados a partir del día o las primeras horas de la tarde. Las mínimas serán de 21 a 25 grados, con viento del sureste.

Estas condiciones se pronosticaron para hoy. Mañana viernes lo único que cambia es la disminución del potencial de lluvias y que seguirá el ambiente caluroso. El cielo estará de medio nublado a mayormente nublado. Las temperaturas y la dirección del aire serán las mismas.

Estas condiciones se esperan también para el sábado. El domingo 4 se acercará otra onda tropical, la número 8 que es la que quiso ser ciclón, pero no se logró formar, y se sentirán sus primeros efectos que se prolongarán hasta el martes.

Habrá mucho bochorno estos días por la evaporación de tanta humedad en que está lloviendo, expuso.

Vázquez Montalvo comentó que en el Atlántico se ubica una onda tropical con alto potencial de desarrollo ciclónico, de un 70% en este momento y 90% a cinco días. Es la investigación 97-L y se dirige al arco de las Antillas Menores.

Es muy probable que cuando llegue a las Antillas Menores el viernes o el sábado sea un ciclón, ya sea depresión o tormenta tropical o si no ha llegado a ese grado, el Centro Nacional de Huracanes lo nombre como potencial ciclón tropical, para que tomen sus precauciones en esa zona y el fenómeno ingrese al Mar Caribe.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Onda tropical Región

El meteorólogo de la Uady comentó que el desarrollo de este sistema es lento porque se mantiene en una zona baja.

Efecto

Ese fenómeno no logra hacer el efecto llamado coriolis, el cual hace que pueda cerrar sus vientos en el centro como un remolino, dijo Juan Vázquez Montalvo. Por esta razón no ha desarrollado, pero poco a poco subirá de latitud y cuando entre en el Caribe tal vez ya sea un ciclón tropical con nombre, eso sería la próxima semana y de seguir así se acercaría a nosotros tal vez el otro fin de semana, no sabemos, hay que esperar.

Llamado a la calma

El especialista exhortó a la población a que se mantenga tranquila porque no hay amenaza de ningún ciclón tropical por ahora, y que no haga caso de las redes sensacionalistas y amarillistas. Pidió que estén pendientes de los boletines de las autoridades.