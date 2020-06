Dicen no a Ley de Amnistía

“Deja indefensas a víctimas y libera a delincuentes”

Con un llamado a los diputados locales de los congresos de los estados para que no aprueben la Ley de Amnistía que promueve la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los legisladores de Morena, ayer surgió el movimiento de la sociedad civil “Todos Unidos+Justicia-Víctimas Cero Impunidad” para evitar su entrada en vigor, porque, dicen, será la justificación legal para la liberar delincuentes y dejar en estado de indefensión a las víctimas de algún delito.

Voceros de esta nueva agrupación ciudadana, Laura Hernández, Samuel Ibarra Vargas y Gerardo López Becerra, ofrecieron una rueda de prensa virtual donde aseguraron con sobrados argumentos jurídicos que “la Ley de Aministía no es nece saria en México, no es una prioridad, es una demostración de abuso de autoridad de la titular de la Segob, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque presiona a los diputados locales para que aprueben esta iniciativa propuesta por el presidente y su intención oculta es la liberación de narcomenudistas, asaltantes, ladrones y otros tipos de delincuentes encarcelados precisamente porque atentaron contra sus denunciantes”.

Informaron que hasta el momento, los diputados locales de Morena han presentado esta misma iniciativa en 16 congresos estatales y está en estudio, tras la aprobación “fast track” en el Senado de la República.

En el caso de Yucatán, según la página web del Congreso local el diputado y coordinador de la bancada de Morena, Miguel Candila Noh, presentó el proyecto de decreto que expide la Ley de Amnistía para el Estado el 14 de mayo pasado y el día 21 de ese mismo mes fue turnado a la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad. El estatus de la iniciativa es “en estudio”.

En la rueda de prensa, los activistas recalcaron que si el gobierno de la República quiere disminuir la población penitenciaria o proteger a los internos del Covid-19 no necesita de la Ley de Amnistía porque tiene a su disposición varias herramientas jurídicas que puede aplicar para la liberación anticipada de todo procesado o sentenciado.

“A partir de hoy realizaremos una campaña de activismo digital para la formación de conciencia y participación social”, señaló Laura Hernández.

“Pedimos a los diputados que defiendan sus estados, decirles que no pueden imponerle sus condiciones la secretaria de gobernación y que no se ocupen en una ley mal hecha. A los empresarios le pedimos que se sumen a este movimiento porque no permitiremos que imponga esa ley que vulnerará nuestros derechos y será una licencia para el delincuente y la impunidad. A los padres de familia también pedimos su apoyo para que el gobierno federal no normalice el narcomenudeo; y a la sociedad civil le decimos que estén atentos si algún diputado lo quiere aprobar”.

Anunciaron que ya tienen contacto con grupos de diputados locales en varias entidades del país por medio de organizaciones de la sociedad civil afines y vigilarán que esta ley de amnistía estatal no se apruebe por la vía rápida sin un análisis de sus consecuencias a fondo o que solo copien la ley federal. Además del activismo social recurrirán a amparos para evitar la promulgación de la Ley de Aministía de López Obrador porque no está dirigida a liberar a presos indígenas o presos políticos recluidos en forma injusta sino que la verdad oculta es que liberarán a delincuentes con carrera delictiva o afines al crimen organizado como son los narcomenudistas y asaltantes.

Un periodista expuso que el Cartel del Noroeste ya tramita amparos para que liberen a su red de narcomenudistas, pero le respondieron que con la Ley de Amnistía federal ese Cartel se ahorrará ese proceso porque el gobierno los dejará libres.

“Hay un estudio que señala que el 60% de los beneficiados con esa ley serán narcomenudistas y productores de drogas, todos aquellos que están encarcelados por estar involucrados con el crimen organizado van a salir en libertad en este gobierno federal”, reiteró Gerardo López.

Para reforzar esa exposición, Samuel Ibarra dijo que es lamentable que el gobierno federal dé ese beneficio a la delincuencia que tiene amagada a la sociedad, y que bajo esquemas engañosos pretendan liberar a narcos y dejar sin ningún derecho a las víctimas. Para ejemplificar el efecto negativo de la Ley de Amnistía, relataron que en Ciudad de México la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aplicó una ley similar y uno de los liberados, un hombre de 25 años, apenas recobró su libertad volvió a robar. Lo mismo se vio en Argentina y otros países donde se aplica la ley de amnistía.

“Uno de los delitos más frecuentes en Ciudad de México es el robo a transeúnte. De enero a noviembre de 2019 hubo 16,235 denuncias; de ellas, 85.8% (13,927) correspondió a robos con violencia y 14.2% (2,308) a robos sin violencia. Por este motivo recalcamos con fuerza aprobar la Ley de Amnistiìa es un grave error y significa soltar rateros, fomentar la delincuencia, aumentar la inseguridad, poner en riesgo a pequeños y medianos empresarios ,y promover las drogas, como quien dice ¡nos quieren hacer de chivo los tamales!”, resaltó Samuel Ibarra, vocero de Todos Unidos y socio fundador de Consilia Consulting.

A esta rueda de prensa la acompañaron con carteles digitales con mensajes como “La Ley de Amnistía es una licencia para robar”, “Aunque el robo lo vistan de seda, robo se queda”, “La amnistía de AMLO, tan cerca de la impunidad, tan lejos de la justicia” y “La Ley de Amnistía deja sin justicia a la víctima”.

El movimiento tiene la cuenta en Facebook: Todos Unidos por las víctimas y la justicia; en Twitter, @TodosVíctimas, y en Instagram, todosunidosxlasvíctimas.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

