Diferente sesión de Cabildo por el aniversario de la Independencia

“Hoy México muere por una unión, quiere ser verdaderamente independiente, librarse del azote llamado narcotráfico, librarse de ese azote llamado corrupción, de ese azote llamado demagogia, para eso luchó Hidalgo”, expresó José Luis Vargas Aguilar, orador huésped en la Sesión Solemne del Ayuntamiento de Mérida para conmemorar el 210 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia del país.

El alcalde Renán Barrera Concha agregó: “Hacer patria, hoy como antes, queridos meridanos y meridanas, implica voluntad, esfuerzo y convicción”.

Y añadió: “No me imagino al padre Hidalgo privilegiando sus intereses particulares cuando hizo repicar las campanas de su iglesia".

"No es posible comprender al padre Vicente María Velázquez, recluido en la cárcel más terrorífica de la colonia, en el mismísimo castillo o fortaleza de San Juan de Ulúa, sin mirar la grandeza de su alma, su generosidad para entregarse al bien común”.

En busca de paz y armonía

Liborio Vidal Cañetas, luego de hacer un repaso general del movimiento de Independencia del país, expresó:

“Somos un pueblo que ha luchado por ser independiente y trabaja en el presente para que nuestra libertad se traduzca en mejores condiciones para las nuevas generaciones, para que vivan con mayor bienestar, en paz y armonía”.

A diferencia de años pasados, en esta ocasión la Sesión Solemne por la efemérides fue virtual, empezó a las 10:00 horas con los honores a la Bandera en el Palacio Municipal.

En el salón del Cabildo estuvieron, además del alcalde y el orador huésped, Alejandro Ruz Castro, secretario de la Comuna, y Diana Canto Moreno, síndica.

A distancia, comunicados por internet, presenciaron el evento los demás regidores y los representantes de los tres Poderes, María Fritz Sierra, en representación del gobernador; Ricardo Avila Heredia, por el Poder Judicial, y Felipe Cervera Hérnadez, por el Legislativo.

Importancia de la historia

Karla Vanesa Salazar, regidora del PAN, dio lectura al amplio currículum del orador huésped, quien en 1993 y 2000 también tuvo la misma participación en las sesiones solemnes de esos años.

En su intervención, Vargas Aguilar destacó la importancia de conocer nuestra historia con la frase de Cerón:

“La historia es la maestra de la vida y vida de los tiempos y el que no conoce su historia está condenado a repetirla y a caer en sus mismos errores”.

Remarcó que es muy importante para aquellos que dicen “y para qué me sirve la historia”, "precisamente porque es una ecuación, hay que conocer para entender y transformar".

“Necesitamos conocer el pasado para entender el presente y así poder transformar el futuro".

Momento especial por la pandemia

"No podemos transformar nada si no entendemos el presente y si no entendemos el presente es porque no conocemos el pasado y entonces caemos precisamente en las incoherencias, en los errores y las contradicciones históricas”, puntualizó.

Para entrar en materia, y en alusión a los tiempos que se viven por la pandemia, el también ex director de la Facultad de Derecho de la Uady

recordó que un 15 de septiembre, pero de 1864, Benito Juárez estaba huyendo.

"Era perseguido por los franceses, por las tropas de Maximiliano y le tocó esta fecha en el desierto".

"Una fiesta inédita como la de ahora, porque ahora es un momento histórico inédito donde no podremos festejar como estamos acostumbrados las fiestas patrias".

“Algo así por el estilo pasó hace ya más de 150 años, cuando Benito Juárez, no por una pandemia en cuestión de salud pero por una invasión a mansalva que se dio en nuestro país, tuvo que huir no para escapar sino para defender precisamente desde otro punto la soberanía nacional".

Narcotráfico y corrupción

"Y ahí, precisamente ahí, tranquilamente dio un discurso y claramente dijo estas palabras: Estamos en una situación extraordinaria, no podemos gritar con felicidad Viva México porque estamos siendo ofendidos, pisoteados por la invasión, por la intervención y por la traición”.

El orador agregó que “hoy podríamos agregar por el narcotráfico y por la corrupción”.

“Sin embargo (continuó Benito Juárez en aquel entonces) en el corazón de todos llevamos esa fecha donde el padre Miguel Hidalgo y Costilla rompió esas cadenas del silencio, rompió esas cadenas que nos ataban a 300 años de un silencio en gran parte oprobioso para decir Viva la libertad, muera el mal gobierno y viva México”.

Vargas Aguilar añadió que posteriormente Benito Juárez, al llegar a Chihuahua después de su peregrinación, hace otro brindis que se puede decir la conclusión de esta frase:

“Brindo por la independencia nacional, porque todos los seres humanos tengamos principios, ya que los principios lo son todo, los seres humanos pasamos pero los principios no”.

El orador agregó que esto es para reflexionar sobre todo hoy, no solamente para el momento que se vive en cuestión sanitaria sino también para el momento histórico que vive el país, el Estado y Mérida.