Difícil gobernar sin diálogo

El alcalde habla del impacto de algunas medidas

Cualquier proyecto para la ciudad es bienvenido cuando se logran el diálogo y el consenso de las partes... Cuando no hay diálogo es muy difícil gobernar, afirma el alcalde Renán Barrera Concha.

“Yo creo que gobernar es dialogar hasta cansarnos, dialogar hasta agotarnos, dialogar hasta llegar al punto en el cual podamos tener las coincidencias por encima de las diferencias”, subraya. “Allí está la posibilidad de que un proyecto gubernamental tenga éxito o no”.

El presidente municipal de Mérida formula esos conceptos durante una entrevista en la que aborda temas vinculados a la movilidad urbana, a medidas relativas a la pandemia de Covid-19 y a las consecuencias de los recientes fenómenos meteorológicos sobre la infraestructura de la ciudad.

Los términos de diálogo y consenso surgen al referirse a la apertura al tránsito, ayer, de uno de los tres carriles de calles que rodean la Plaza Grande, en atención a solicitudes de comerciantes y de otros sectores sin dejar de ver las necesidades de los peatones.

También se refiere al Plan de Infraestructura de Ciclovías que presentó hace dos semanas el gobierno del Estado y dice que su administración está complacida porque lo considera un buen proyecto, al que incluso, de ser necesario, se le podrían hacer ajustes con aportaciones de gente interesada en participar.

Otros temas de la plática, de los que informaremos en próxima edición, son las inundaciones que causaron en octubre tres ciclones tropicales y un frente frío, la situación y el futuro del paso deprimido, el bacheo de calles y el proceso de sucesión en el Ayuntamiento de Mérida en 2021, para el cual ya levantaron la mano algunos aspirantes, incluyendo a él.

Dos factores

Sobre la apertura de un carril en los alrededores de la Plaza Grande, Renán Barrera recuerda que el Centro Histórico de Mérida es el más grande del país después del que tiene Ciudad de México. En una jornada normal, enfatiza, 250,000 personas transitan en esa zona todos los días; alrededor de 50,000 confluyen en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito —en ambos centros de abasto hay tres mil oferentes— y casi 1,500 unidades del transporte público ingresan a diario.

“Obviamente, al realizar el plan de movilidad urbana en el Centro Histórico se han ido ajustando algunos temas”, agrega. “Unos tienen que ver con la ubicación de los paraderos, otros con las zonas peatonales y unos más con el tema de la Plaza Grande...”

“El tema específico de esta apertura tiene que ver con dos factores principales: primero se detectó un congestionamiento vial al momento de llegar a la Plaza y tener que rodearla para llegar a otros destinos, y, segundo, se analizó también la importancia de que, ante la reactivación económica que se ha estado presentando de manera gradual y la proximidad del Buen Fin, era importante generar condiciones que permitieran mayor fluidez vehicular, desde luego, siempre cuidando y dando prioridad al peatón”.

Explica que esta medida va de la mano con la apertura de la Plaza Principal, con restricciones, pero no se permitirán el estacionamiento ni maniobras de carga y descarga, solo el paso de vehículos en el carril central.

La apertura de un carril, agrega, era una de las peticiones más recurrentes y se le sometió a análisis, privilegiando el diálogo.

Cuando se le pregunta cuál es la participación del Ayuntamiento en los programas de movilidad urbana —sobre todo en el rubro de transporte— y de ciclovías que encabeza el Ejecutivo estatal, el alcalde meridano indica:

—El transporte es un tema en el cual prácticamente hemos sido coadyuvantes de las decisiones del Estado, que tiene la facultad exclusiva en esa materia.

—En el caso de las ciclovías participamos desde hace ya varios años incluso, primero porque es un proyecto que se inició con el Instituto Municipal de Planeación (Implan). Desde mi primera administración me tocó hacer la ciclovías que conectaban a las comisarías con la ciudad.

—Terminó mi primera administración y el Implan continuó el proyecto de ciclovías. Incluso, cuando se ganó el gobierno del Estado parte del equipo del instituto pasó a ser parte del Imdut (Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial), que vino a fortalecer la idea que se traía desde el Implan.

—Y, bueno, hemos estado muy complacidos con el proyecto. Creo que es una tendencia positiva para todas las ciudades. Desde luego, se tienen que tomar en cuenta muchos factores para que pueda ser exitoso. Uno de ellos tiene que ver con la vocación de las vialidades donde se pretenda hacer. Y también hay que abrir el diálogo, escuchar las posturas de los beneficiarios o los afectados, que siempre hay de los dos en cualquier decisión gubernamental.

—Creo que es un buen proyecto. Acudimos gustosos a la invitación que nos hizo el gobierno del Estado para hacer una presentación conjunta. Es importante que cualquier inversión venga no solamente a fortalecer las finanzas de los yucatecos sino que también genere obra pública, que genere inversión y genere también derrama económica. En ese sentido creo que nos queda un trecho todavía por recorrer, de poder escuchar a los que tienen alguna opinión sobre este proyecto y, eventualmente, ajustar el plan de ser necesario.

Le preguntamos si no impactan en su administración las opiniones adversas al proyecto —la Fundación Paseo de Montejo ya se pronunció en contra— considerando que son acciones que se realizan en Mérida. La respuesta del primer concejal es:

—Lo que hemos buscado es informar puntualmente a los ciudadanos en qué consiste la participación del municipio. Por supuesto que son proyectos que impactan en la ciudad y lo que queremos, y por eso los hemos apoyado, es que impacten de manera positiva. No nos limitemos a esto. Nos podemos referir a proyectos trascendentes como el del Tren Maya, que ha sido tan polémico. Cualquier proyecto es bienvenido siempre y cuando tenga un impacto positivo en la ciudad.

—El impacto positivo se mide en función de los resultados para la sociedad en su conjunto, no para un grupo en particular. Hay que poner en la balanza cuáles son las opiniones distintas para tomar una decisión.

—Tengo la experiencia previa del Carnaval, que me costó doce meses construir para que pudiera yo tomar esa decisión, una decisión muy difícil en un tema que llevaba años discutiéndose, pero que al final alguien la tenía que tomar y me tocó a mí generar los consensos.

—En el caso concreto del Tren Maya lo he dicho muy claro: si no tiene un impacto positivo para la ciudad no va a contar con el aval del Ayuntamiento de Mérida. Si ese proyecto viene a generar un impacto negativo a la ciudad, por más infraestructura y por más inversión que se quiera argumentar, habría que replantearlo.

—Ese es mi papel como presidente municipal, que cuando hay una posible afectación al bienestar de los ciudadanos hagamos una pausa, busquemos el diálogo y tratemos de llegar a un consenso, y si eso no sucede, pues nosotros tenemos que estar siempre del lado del ciudadano (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA

Mérida Conceptos

El acalde dice que es clave la participación ciudadana para avanzar en cualquier tema.

La Mérida de 10

Cuando no hay participación ciudadana, cuando no hay diálogo, es muy difícil gobernar, enfatiza. La participación es algo que debemos seguir fomentando. Una Mérida de 10 no es un Ayuntamiento de 10, es la calidad de sus ciudadanos en función de su ciudad.

Convencidos

“Yo siempre he estado abierto al diálogo, a sentarme a escuchar a quien no piensa igual que yo. Y a lo mejor sus argumentos son mejores que los míos y me convence. Creo que el arte de gobernar es abrir los espacios a la discusión, al sano debate que venga a enriquecer las propuestas y las decisiones finales”.

Más en la versión digital

