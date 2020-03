Difícil situación de los locatarios

Una comerciante del San Roque habla de su caso

Lilia Pat González lleva muchos años como comerciante, tenía dos puestos en el desaparecido Chetumalito y cuando las reubicaron a ella y a otras locatarias al excorralón cercano a la expenitenciaría que cerró por falta de clientela.

Reabrió con su hija en el tianguis callejero que se instalaba a los costados de la calle 60 de San José Tecoh y la reubicaron cuando construyeron el mercado de San Roque. Siempre ha superado las crisis como la que genera el coronavirus con ayuda de su familia, pero desde hace 11 años es viuda, perdió un ojo por una enfermedad, de modo que es discapacitada visual y para colmo su yerno sufrió un accidente que le ocasionó una fractura en una pierna así que dejará de trabajar y ayudar.

Dice que su situación económica es muy difícil y se agrava porque la Japay le cobra $385 de consumo de agua potable, lo que considera mucho, pero en el bimestre pasado subió el pago a $700 sin saber por qué.

Igual alega que no puede ser que consuma tanta agua porque no está la mayor parte del día en su casa, pues atiende su puesto de venta en San Roque. Acudió a la Japay y simplemente le dijeron que lo tiene que pagar.

Su angustia aumenta porque también adeuda el predial de $800 de este año. No ha podido pagar ese impuesto por falta de dinero porque la pensión de viudez que recibe es muy poca y sus ventas disminuyeron por la crisis, y ahora empeoró por el coronavirus.

“No tengo para pagar, ni modo, dejaré esas deudas”, dijo resignada. “Nadie me ayuda, oigo que el gobierno reparte y da apoyos, oigo que hace baños, pisos de cemento y techa los cuartos, reparte pintura, pero jamás me han dado nada, ni despensa, ni pensión de López Obrador”.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

Dice que la gente ya no sale a comprar al mercado de San Roque y la suspensión del tianguis empeora la situación de los locatarios del mercado San Roque. Sin embargo, sabe que la prohibición del tianguis es para evitar que se extienda el virus entre la gente.

La locataria vive en el predio predio número 389 de la calle 125 entre 48 y 50 de la colonia Cinco Colonias.

“Pasaron esas muchachas (las ‘servidoras de la nación’), me tomaron mis datos, mi foto y mi credencial de votación, me dijeron que me iban a apoyar como discapacitada y persona de la tercera edad, pero no regresaron ni me dieron nada. Cuando fui a tramitar un apoyo por tener 65 años me dijeron que habían suspendido el apoyo”, dijo Lilia Pat.

