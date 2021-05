“Dijeron en la Fiscalía que ya no se podía hacer nada”

Vecinos de Gran San Pedro Cholul piden alto a robos

Vecinos del fraccionamiento Gran San Pedro Cholul manifestaron su preocupación por la ola de robos que azota esa zona residencial, en el nororiente de Mérida.

Los afectados pidieron a las autoridades que hagan su trabajo como corresponde para terminar con esta situación, que mantiene en constante preocupación a propietarios y habitantes.

Éstos no ven en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) un aliado para parar este problema ya que, según manifiestan, los policías les han pedido no denunciar los robos ocurridos.

Uno de los afectados es el señor Israel C. L., a cuya vivienda se metieron malandros el pasado 22 de abril y se llevaron joyas, relojes y dinero en efectivo. El botín sería de poco más de 100 mil pesos, expresó.

A su decir, ese día acudió la unidad 6689 a su casa, la única que a veces da rondines en ese fraccionamiento. Llegó un comandante y después que recabaron datos, le habrían señalado al hombre que no era necesaria la presencia de peritos de la Fiscalía General, pues ellos ya habían tomado conocimiento, y pidieron que no denunciara.

Pese a ello, el hombre acudió a la Fiscalía e interpuso la querella, la cual quedó asentada en la carpeta 4384/2021.

Luis B. S., otro de los vecinos, expresó que dos días antes su vivienda fue afectada por los ladrones, quienes colocaron una escalera —propiedad de la constructora que desarrolla la zona habitacional— para tratar de entrar en el predio, pero no lo consiguieron, ya que se activaron las alarmas.

“Vino el policía de la unidad 6689 y el comandante David Cordero, me dijeron que meta la escalera a mi predio, después los de la constructora me reclamaron la escalera”, explicó.

“Como no se pudieron meter a mi casa puse una denuncia por daños en propiedad ajena, porque rompieron mis protectores, pero me dijeron de la Fiscalía que como reparé mi ventana y metí la escalera a mi casa, ya no se podía hacer nada”.

Los vecinos indicaron que creen que quienes entran en las casas son los albañiles y trabajadores de la constructora, ya que incluso los mismos policías han dicho que los han detenido con objetos robados.— Gabriel Chan Uicab

“Dicen que los detienen, pero de esos objetos no sabemos dónde están, dónde quedan, nada. ¿Por qué no llaman a los vecinos que tenemos denuncias y nos preguntan si alguna de esas cosas son nuestras? Simplemente no sabemos dónde acaban nuestras cosas”, cuestionó la señora Amalia Muñiz.

Los quejosos pidieron a las autoridades reforzar la vigilancia en la zona, ya que incluso de día y con gente adentro de las viviendas, han sufrido robos.

“¿No que es la mejor ciudad de México, la más segura? Si la misma policía nos pide que no denunciemos”, dijo la mujer.