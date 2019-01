Diputadas de MC responden sobre su larga ausencia

“No voy a recibir un peso”

Las diputadas de Movimiento Ciudadano pedirán que les descuenten los días que no asistieron a sesionar, pero se niegan a decir dónde estaban y por qué no asistieron a las sesiones, argumentando que son asuntos importantes que solo discuten con su familia y que tienen derecho a tener intimidad y privacidad.

Después de 19 días de no asistir al Congreso (la última vez que lo hicieron antes de ayer fue el pasado 26 de diciembre), ambas legisladoras, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, reaparecieron ayer para participar en la ratificación de los mismos diputados de la mesa directiva, para seguir en el cargo en el segundo periodo ordinario de sesiones que se inicia hoy miércoles.

Al llegar a la reunión juntas y a petición del reportero, Silvia López accedió a una entrevista que se convirtió en improvisada conferencia de prensa afectando la reunión de los diputados al grado de que el presidente de la diputación, Enrique Castillo Ruz, decretó un receso de cinco minutos.

En la entrevista, luego de afirmar que la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) fue la más productiva en el pasado primer periodo ordinario de sesiones, la diputada expresó:

“Lamentamos profundamente, en lo personal sobre todo, no haber estado presente en una sesión que era verdaderamente importante (la del pasado 30 de diciembre donde se aprobó el paquete fiscal del Estado)”.

La legisladora dijo que sacaron la iniciativa de ingresos, la Ley de Hacienda y la coordinación fiscal, que fue el trabajo que hizo con su compañera Milagros en comisiones para sacar el mejor presupuesto para Yucatán.

“Y salió ese presupuesto gracias al trabajo que realizamos las dos, no solo con los miembros de la comisión. La noche del 26 el presupuesto ya estaba listo, hasta consensuado y como bien recordarán pedí un receso para que lo aprobáramos, pero finalmente nos fallaron las propuestas a que se habían comprometido los coordinadores de las bancadas de sacarlo esa noche, porque todos sabían que varios dipu-tados iban a salir de viaje al día siguiente”, apuntó.

La legisladora añadió “y quiero decirles a todos los yucatecos que en lo personal si a alguien agravié con mi falta de presencia quiero pedir disculpas públicas (sic)”.

Silvia López anunció que pidió a la Secretaría General que se le descuenten todas las dietas a partir de las fechas que no asistió, “porque no voy a recibir un peso que no fue trabajado por esta dipu-tada, estoy acostumbrada al trabajo continuo y lo voy a seguir haciendo, voy a seguir dando lo mejor en todas las comisiones como hasta ahora lo hemos hecho”.

Sobre por qué faltaron, la diputada dijo que en su caso fue “por asuntos que verdaderamente me impidieron estar acá, por compromisos contraídos en lo personal”.

De las justificaciones médicas que presentaron, la legisladora precisó que las retiró todas “y quiero que se me cobre todo lo que se nos debe descontar, así debe de ser y así me siento orgullosa de mis convicciones, vuelvo a demostrar que trabajo incansablemente en esta Legislatura, nunca he venido a calentar la silla, como acostumbran muchos”.

¿Nos pudiera informar dónde estuvo el día 30 que no vino, o que era más importante?

“Los asuntos personales solo los discuto con mi familia, estoy diciendo a ustedes que lo lamento profundamente y a la ciudadanía en general si alguno se sintió agraviado con mi falta, luché por el mejor presupuesto para este gobierno… me siento orgullosa de haberle respondido a Vila (el gobernador) con un gran presupuesto, gracias al trabajo que hicimos”.

Señaló que desde el 26 de diciembre ya se sabía que cuatro diputados priistas votarían contra su bancada, “es que esos cuatro diputados del PRI ya estábamos totalmente de acuerdo para aprobarlo la noche del 27, y que no quisieron los coordinadores de tres bancadas aprobarlo ese día. Finalmente no nos fallaron, porque salió textual, así se aprobó”.

Y las otras dos sesiones también eran importantes, ¿por qué no asistió?

“Bueno, de las sesiones solemnes incluso no vale la pena hablar desde mi punto de vista, creo que mi trabajo ha sido cumplir, de trabajar incansablemente y los seguiré haciendo”.

¿No fue una falta de respeto haber faltado a esas sesiones solemnes, a sus demás compañeros y homenajeados?

“Bueno, yo ya les respondí lo que considero que les preocupa, lo que considero que debo decirle a la ciudadanía, y decirles que pueden seguir confiando en nosotros de que nunca vamos a decir una mentira para justificar nada que no sea, o sea, soy una mujer de convicciones, de palabra y estoy cumpliendo”.

Milagros Romero también confirmó que, para ser congruentes y nadie esté por encima de la ley, decidió no cobrar por las sesiones a las que no acudió, “ojalá que los demás diputados hicieran lo mismo”.

También consideró que las sesiones solemnes —dos de ellas fueron la semana pasada y no asistió— no son obligatorias, “pero bueno, son otro tema”.

“Creo que cuando uno no asiste debe pedir se le descuente, a ver cuántos diputados lo han hecho”, dijo.

En opinión de la diputada hay muchos trasfondos, pero no dijo cuáles y con respecto a su ausencia a la sesión del 30 de diciembre indicó que dejaron todo listo en lo del presupuesto, estaba “totalmente discutido y listo para aprobar”.

“Que hubo politiquerías de otras fracciones que no estuvieron para nada, porque estuvieron ausentes y faltando y, que llegaron a hacer un ‘show’ mediático al final y a romper los acuerdos, eso es otro tema”, apuntó.

“Hubo cuestiones políticas, mediáticas, a las que nosotros no obedecemos, yo obedezco a un trabajo serio, creo que me he caracterizado en mi corta vida política por hacer un trabajo serio y nunca venir a hacer un ‘show’ ni posicionamientos, ni aspavientos, ni a romper acuerdos ni nada, ese no fue mi tema, yo cumplí mi obligación”, indicó.

¿Presentaron justificaciones médicas?

“Nosotros lo que presentamos fueron justificaciones por motivos personales.

El presidente de la mesa, Castillo Ruz, dijo que fueron médicas, ¿no fue así?

“Bueno yo creo que ha habido toda una mala información respecto al tema, yo lo que diría es que estamos asumiendo, independientemente de una justificación o no, lo congruente y correcto, y es si no vine, que se me descuente”.

Milagros insistió en invitar a los diputados a que hagan lo mismo cuando falten por una razón injustificada.— DAVID DOMÍNGUEZ M.