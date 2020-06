“No daremos nuestro aval”

Diputado advierte que procederá por decisión del Iepac

Tan solo con haber decidido los consejeros, aunque sea de última hora, darle vista al Congreso y a la Auditoria Superior admiten su ilegalidad, reconocen que es al Poder Legislativo al que corresponde decidir sobre los recursos públicos, señaló Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso, al referirse al recorte presupuestario que aprobó el Consejo del Instituto Electoral del Estado.

“Una vez que los del Iepac nos den vista podremos proceder contra esta ilegalidad, porque si creían o pretendían que con eso les daríamos nuestro aval, están equivocados, eso no debe de ser, no podemos avalar esa ilegalidad, y si cuando se proceda contra el Ejecutivo ya dispuso de esos recursos, habrá que ver si es el gobierno el que deberá reponerlo o los mismos consejeros lo repondrán de su propia bolsa”, advirtió.

Al hacer alusión a los argumentos que expusieron algunas consejeras recurriendo a viejos filósofos para defender su postura de apoyar su decisión de aprobar este acuerdo, en vez de hacerlo con planteamientos legales, el diputado consideró que “es triste escuchar a las consejeras habar de filosofías, argumentos filosóficos, como si trabajaran en el Olimpo y no en una institución donde lo que prevalece es la legalidad, no la filosofía”.

El legislador señaló que precisamente ahora lo que hace es revisar con sus asesores legales cuál sería la mejor forma de proceder legalmente contra esta ilegalidad. “Será apegado a las leyes, no a filosofías”, para proteger la autonomía de esa institución, lo que no hicieron sus propios consejeros, y defender su patrimonio al que indebidamente renunciaron, cuando no es su dinero para decidir a quién darlo, sino recursos públicos del Instituto”.

Cuevas Mena reconoció que algunos artículos de la ley invocados por uno de los consejeros que hablan de la posibilidad de ese movimiento, “abren la puerta con muchas dudas para hacerlo, pero hay otros que las cierran contundentemente, y es lo que se demostrará ahora desde el Congreso”.

“Los consejeros que lo aprobaron no alcanzaron a ver la trampa del Ejecutivo, que les pidió que lo hagan, porque precisamente por su autonomía el gobierno no se los puede quitar, la ley establece que su presupuesto es irreductible... les tocó hacer el trabajo sucio del gobierno violando su propia ley”, puntualizó.

El diputado comento que la Ley que rige al Iepac establece que el ahorro o el remanente que alcanzarán al concluir el ejercicio fiscal anual no se devuelve al Ejecutivo, sino que se integra al presupuesto del siguiente año, o sea que aún y cuando tuviesen ahorros, estos deben seguir en el Instituto, no entregarlos al Ejecutivo, además de que el facultado para reajustar los presupuestos es el Congreso, no las mismas instituciones, “como en su momento se demostrará”.

“Insisto, qué bueno que decidieron avisarnos de lo que hicieron, que vulneraron las decisiones del Congreso, que tomaron decisiones legislativas sin ser diputados electos, que les valió lo que dicen las leyes. Ahora nos tocará proceder en consecuencia”, advirtió.

El legislador anticipó que haría un llamado a sus compañeras y compañeros en el Congreso para tomar las medidas legales que correspondan y hacer respetar las decisiones de los diputados, de respetar la ley.— David Domínguez massa

