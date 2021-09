Diputado pide que Michelle Fridman comparezca por sus viajes

MÉRIDA.- El diputado Rafael Echazarreta Torres, de Morena, anunció que solicitará que comparezca ante el Congreso de Yucatán Michelle Fridman Hirscht, secretaria de Fomento Turístico del Estado.

En opinión del legislador, la funcionaria se ha negado a dar informes en los últimos tres años: "Es necesario dar transparencia a esta actividad, hay quejas de abandono", dijo Echazarreta Torres al instalarse la comisión de Turismo del Congreso.

Aclaración sobre los viajes de la funcionaria

“Además, cada quien tiene derecho a divertirse, a realizar los viajes que le sean más placenteros, pero cuando involucran al Estado y, si éstos pudiesen estar pagados por el erario público, entonces sí, ahí tiene que venir una aclaración y un deslinde de responsabilidad correspondiente, si ese fuera el caso”, añadió en presunta alusión al viaje que realizó la funcionaria a Los Ángeles y en el que convivió con integrantes de la farándula.

Luego de instalarse la Comisión de Turismo, Echazarreta Torres, en su calidad de vicepresidente de ese órgano colegiado del Congreso, hizo uso de la palabra para pedir que se solicite la comparecencia de Michell Fridman y

rinda un informe sobre el estatus del estado de Yucatán en materia turística, y sobre la reactivación económica de dicho sector.

Lo anterior, manifestó el diputado morenista, es porque tiene conocimiento de múltiples manifestaciones del sector turístico, desde las cámaras empresariales hasta en las calles en el sentido de que hay una falta de atención en este rubro.

Hace dos semanas publicamos fotos de la secretaria con el senador panista Raúl Paz Alonzo y varias personalidades de la farándula departiendo fuera del Estado. El pasado lunes se publicaron otras fotos del conductor y presentador Yordi Rosado de nuevo con el legislador federal y otras personalidades del medio artístico en otra reunión, pero ahora

festejando en Mérida, a donde la secretaria les dio la bienvenida.



Al término de la instalación de esta comisión, el diputado declaró que esa atención a sus amigos es parte del informe que tiene que rendir esa funcionaria, para saber cómo se maneja el dinero destinado a turismo.

“Que informe cómo se ha venido colocando el dinero de esta Secretaría en forma directa e indirecta, así como en la publicidad que se da", agregó. El diputado señaló que el turismo es la piedra angular en la reactivación

económica: “Entonces si no hay reactivación económica, si no hay un plan de activación de turismo rural, si no hay un plan de activación del turismo para el dinero del Estado, estamos perdiendo lo más importante que podemos tener que es incentivar la economía a través de nuestra cultura nuestro arte y nuestras expresiones”, puntualizó.



Según dijo el morenista, todas las agrupaciones se quejan del abandono y la forma discriminatoria en la cual se entregaron los apoyos y se justificaron en materia de turismo. "Entonces se necesita saber qué hacen con los

recursos, el estado que guardan las inversiones que hace el Estado y están afectando a todos los ciudadanos. Eso es preocupante y lamentable", por eso pidió la citen a comparecer, aunque no tuvo respuesta.