Diputados “abandonados” por compañeros en el Congreso

Dos diputados se quedan solos en la labor legislativa

Leticia Euán Mis, diputada de Morena, y Marco Rodríguez Ruz, legislador del PRI, se vieron ayer abandonados por sus compañeros en el Congreso, al grado de que la primera pidió a sus colegas de bancada no la dejen sola como siempre y voten con ella en contra de una iniciativa, y el segundo ayer —por tercera ocasión consecutiva— no pudo sesionar la comisión que preside, por falta de quórum, no asisten la mayoría de sus compañeros cuando los convoca.

En la sesión plenaria de ayer Leticia Euán subió a la tribuna para manifestarse en contra de la nueva Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, por considerar que tiene un trasfondo, el vigilar a las mujeres en el caso de que quieran abortar; en respuesta, Milagros Romero Bastarrachea, diputada de Movimiento Ciudadano, le aclaró que el aborto no estaba en la mesa de discusión, sino la vida y opciones que toda mujer debe tener para dar vida.

En su discurso la legisladora pidió hasta al presidente de su partido en Yucatán Mario Mex Albornoz que la apoye, que no la deje sola en el tema de la protección de las mujeres.

La legisladora de Morena se ha caracterizado por votar siempre en contra de casi todo lo que se presenta, incluso a pesar de que sus otros tres compañeros de bancada voten a favor de las iniciativas y discusiones en las que participan en el trabajo legislativo.

Ayer, quizás cansada de ser la que siempre va sola en contra de todo, al plantear en la tribuna que también votaría en contra de esta iniciativa,

pidió a sus compañeros de Morena no la dejen sola, al expresar: “Invito a mis compañeros de bancada Fátima Perera Salazar, Luis Hermelindo

Loeza Novelo y Miguel Candila Noh, a que no les den la espalda las mujeres, a pesar de que a mí me han dejado sola en mis decisiones que se han tomado

en este congreso, que afectan a los intereses del pueblo de Yucatán, asimismo invito al presidente del partido Mario Mex manifieste la opinión del partido respecto de este tema”.

Sin embargo al final y como siempre, fue la única que voto en contra, hasta sus compañeros de bancada aprobaron esta nueva Ley.

Poco antes de la plenaria, por cuarta ocasión consecutiva (la primera se suspendió por la llegada del huracán el mes pasado), Rodríguez Ruz convocó a los integrantes de la comisión de Desarrollo Económico y Fomento que él preside, y por tercera ocasión consecutiva se suspendió, no pudo sesionar por falta de quórum.

De los siete integrantes de esta comisión, solo asistieron el mismo priista con su compañero de bancada Enrique Castillo Ruz y Luis Hermelindo Loeza, por lo cual se declaró su suspensión.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Panista

Víctor Merari Sánchez Roca, diputado del PAN y uno de los integrantes de esta comisión que no asistió, explicó que Marco Rodríguez Ruz no es muy agradable en su trato, además no los convoca conforme a la ley, por ejemplo deben ser notificados con lo menos 24 horas de anticipación y en este caso llegó el oficio a su oficina a las 10:40, a él se lo informaron casi a las 11 y la sesión la convocaron para las nueve de la mañana del día siguiente.