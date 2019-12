Diputados esperan hoy larga jornada por paquete fiscal

Consensos pese a todo

Diputados locales aprobarían hoy en sesión plenaria el paquete fiscal 2020, con cambios de última hora que implican una reducción de unos 53 millones de pesos a su presupuesto de ingresos.

Como informamos, el Ejecutivo estatal proponía ingresos por 44,189 millones 647,866 pesos y finalmente quedó en 44,136 millones 239,578 pesos, porque se modificó la Ley de Hacienda, que incluía nuevos ingresos que se cambiaron en algunos casos y en otros se redujo lo que pretendían cobrar.

Diputados de distintas bancadas manifestaron ayer que este paquete fiscal es el resultado de un ejercicio legislativo difícil, complejo, donde se consensuaron y debatieron propuestas encontradas, y aunque no les agrada, al final tuvieron que decidir la aprobación de un nuevo derecho y aumentos a otros cobros que se harán a los ciudadanos.

El único diputado de la Comisión de Presupuesto que no acudió la noche anterior a la sesión donde se aprobó el paquete fiscal fue Marco Rodríguez Ruz, del PRI y dirigente cetemista, por no estar de acuerdo.

La sesión plenaria de hoy, convocada para iniciar a las 11 horas, será la penúltima de este periodo ordinario del año en el Congreso y se espera sea muy tardada, con discusiones, incluso con protestas de alcaldes priistas que acudirían a manifestarse contra este paquete fiscal, desde dos horas antes que se inicie el pleno.

Rosa Adriana Díaz Lizama, del PAN; Felipe Cervera Hernández, del PRI; Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, y Harry Rodríguez Botello, del Partido Verde, coincidieron en que fue una jornada legislativa difícil, pero al final pudieron llegar a acuerdos privilegiando el bienestar de los ciudadanos y que se logre el objetivo de recaudación del gobierno estatal.

“En el consenso del paquete fiscal hubo cambios importantes, el propio gobierno tuvo que ajustar su presupuesto de ingresos, porque se quitaron cobros por unos 53 millones de pesos, por las modificaciones que se hicieron, por ejemplo de las actas de nacimiento que serán gratis, las reducciones en los cobros por carga y descarga, y modificaciones en cobros al sector hotelero.

La diputada recordó que inicialmente se pretendía cobrar 35 pesos por noche en la ocupación de cada cuarto y se retiró este derecho, por el que se pretendía recaudar unos $79 millones, pero al eliminarse para cambiarlo por un aumento del 3 al 5% del Impuesto al Hospedaje, la captación se redujo en unos 30 millones de pesos.

“Las principales exigencias y discusiones llegaron inicialmente de los diputados Marco Rodríguez, del PRI, y Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, sobre todo por el nuevo derecho que se aplicaría a los hoteleros… no fue una decisión fácil, había posturas encontradas de los grupos y diputados, pero privilegiamos lo central, que es de mantener la seguridad y captar más recursos para programas del gobierno del Estado, y se llegó a un acuerdo, comentó Rosa Adriana Díaz.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, declaró que en general fue complejo ponerse de acuerdo en ese tema. “Se dice que a los congresos llegas con lo ideal y sales con lo posible; el PRI no es mayoría y eso implica un esfuerzo de diálogo con los demás, para tener escenarios lo menos perjudiciales para los ciudadanos, que son lo principal”, expresó.

“Al tener que decidir entre recortes a programas de salud en el interior de Estado, pavimentaciones en Mérida y mantener la seguridad en el Estado, se tomaron las decisiones más inteligentes consensuando con las demás fuerzas políticas y logramos que alrededor de 250 mil familias no paguen el derecho de seguridad; hubiésemos querido sean más (derechos) pero no teníamos los votos necesarios”, indicó.

El legislador priista señaló que también lograron que las escuelas, hospitales, sistemas de agua potable y ayuntamientos no tengan que pagar ese derecho de seguridad, y se impuso un tope a ese derecho, “así protegimos a los que menos tienen”.

En el caso de los hoteleros, dijo que se apoyó la propuesta más equitativa para todos, para que quien gane menos pague menos y no un cobro parejo.

“Conseguimos defender la inversión en municipios, que no se les cancele la obra pública, o tendrían que enfrentar un escenario donde tengan que decir municipio por municipio cómo compensar lo que no les llegó por el gobierno federal, y también logramos un ordenamiento que implica que en caso de que el gobernador se ponga de acuerdo para conseguir los recursos que no llegarán, los derechos como el de seguridad se podrán suspender”, comentó.

Silvia López Escoffié, coordinadora de Movimiento Ciudadano, coincidió en que fue un ejercicio legislativo difícil porque cada quien tenía sus propuestas para bajar el impuesto de la seguridad, pero se logró que abarque a un rango de gente con problemas para el no pago de este derecho.

“Eso nos dio el ánimo de continuar los trabajos, luego igual en la carga del transporte pareció mucho más bajo, logramos reducirlo, en vez de pagar por cada vuelta, ahora con cubrir lo de ocho vueltas pagas por todo un año, eso amplia la base gravada, y entra en nuevo estatus que les va a convenir a todos”, citó.

La diputada destacó que el caso de los hoteleros generó más controversias, había una propuesta inequitativa, pero se cambió por otra mejor proporcionada, para que él de tarifa más alta pagara más. “La única propuesta en lo general que fue desproporcionada, fue la de la bancada de Morena que pedía se quedara el paquete fiscal igual que el de este año, que no se moviera, mientras el PAN defendía todo lo del Ejecutivo y el PRI buscó condiciones que protegiera diversas áreas, como no cobrar el derecho de seguridad a escuelas y hospitales, así como a un rango de casas humildes”, dijo.

“No nos gusta subir impuestos, parecía más equilibrada la propuesta de los hoteleros pero no se aceptó a pesar de ser más justa; era mejor que la nuestra, asumimos nuestra responsabilidad, y espero que la ciudadanía entienda esta decisión difícil de tomar, pero hay que hacerlo, no todo son aplausos”, concluyó.

Harry Rodríguez Botello Fierro, diputado del PVEM señaló que tanto a nivel federal como estatal, siempre apoyan a quien encabece el Poder Ejecutivo, para que cuenten con los recursos y las herramientas necesarias que les ayuden a no detener el crecimiento del país, que se mantenga el desarrollo y beneficios para la ciudadanía.

“Si no vemos algo extremadamente necesario para ir en contra, porque se afecte gravemente a la población, no tenemos por qué no apoyarlo, lo haremos… en el PVEM le damos preferencia siempre a todo lo que signifique avance para el desarrollo del país y el Estado, sobre todo con programas que ayuden a las personas, más para los que menos tienen”, afirmó.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

