Diputados, ni enterados de petición que les envió Frena

Ayudante tiene que poner al día a líder legislativo

Los diputados del Congreso del Estado ni siquiera están enterados de que la agrupación Frena les envió un documento solicitando que Yucatán rompa el pacto fiscal con la Federación.

A pesar de eso, como presidente en turno del Poder Legislativo, el diputado priista Luis Borjas Romero ofreció ayer que les darán una respuesta en tiempo y forma, aunque no dijo cuándo.

Ni el mismo presidente del Congreso Borjas Romero está enterado de esta situación.

El frente contra López Obrador amenazó con promover un juicio de amparo contra el Congreso si en una semana no les responden a la solicitud que les presentaron desde el pasado 27 de enero al Congreso.

Al iniciar la entrevista el legislador se viró con uno de sus ayudantes y le preguntó: “Oye, ¿qué dice lo de Frena?”.

Antes de iniciar ayer la sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, la diputada sin partido Silvia López Escoffie también manifestó que nadie le ha informado de la solicitud presentada ante el Legislativo. Dijo que le preguntaría a Borjas Romero para que les informe.

Al diputado de Nueva Alianza, Luis María Aguilar Castillo, le preguntó la legisladora si él estaba enterado del documento de Frena y también le respondió que no sabía ni de qué se trataba. En términos similares se manifestó Felipe Cervera Hernández, diputado del PRI y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.

Como informamos ayer, representantes de la agrupación nacional Frena en Yucatán, encabezados por Ricardo Mendoza Elizondo, acudieron al Congreso a preguntar sobre la solicitud que presentaron el pasado 27 de enero, en la que piden que se rompa el pacto fiscal con la Federación y que no se envíe al gobierno federal lo que se recauda en Yucatán. Al no tener respuesta, advirtieron que si en una semana no les respondían en el Legislativo, promoverían un amparo para que los obliguen a responder.

Al respecto, luego de que su ayudante le informara a Borjas de qué se trataba el asunto de Frena, el priista respondió que “nosotros lo que vamos a hacer es estudiar la constitucionalidad de lo que están pidiendo y llegar a un consenso con los integrantes de las diferentes fuerzas representadas en el Estado para ver lo que procede”.

El diputado agregó que está en espera de que le notifiquen cuál es exactamente la solicitud, porque todavía no la han hecho de su conocimiento.

Se supone que el documento se encuentra en la secretaría general del Congreso, instancia encargada de darle trámite a todas las solicitudes y documentos que llegan al Poder Legislativo.

Como una justificación de por qué no está enterado de lo solicitado por los representantes de Frena al Congreso, Borjas Romero dijo que ese documento llegó cuando él no era el presidente del Poder Legislativo, aunque lleva ya casi tres semanas en el cargo.

Insistió en que “lo que vamos a hacer es platicar con las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo y analizar la procedencia de la solicitud que hacen los de ese grupo. Nosotros vamos a responder en tiempo y forma de acuerdo a nuestras atribuciones. Estamos todavía en tiempo de dar la respuesta”, pero el legislador no precisó cuándo lo harán y tampoco dijo cuándo se acaba el plazo para hacerlo.— David Fernando Domínguez Massa