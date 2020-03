¿Diputados “petronilos”?

Les piden que no aprueben a ciegas una nueva deuda

A unas horas de que se turne al pleno del Congreso del Estado el dictamen sobre la iniciativa del Ejecutivo para obtener más recursos en medio de la emergencia por el coronavirus Covid-19, la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy) exhorta a los diputados a ejercer sus facultades de representantes populares y a documentarse bien sobre el sustento de la petición, para no votar a ciegas.

“¿Conocen los diputados el plan de contigencia que se menciona en la iniciativa? ¿Saben en qué consiste el programa de obra pública e inversión contracíclico que argumenta el Ejecutivo?”, pregunta Blanca Estrada Mora, presidenta de esa asociación civil.

Si no los conocen, subraya la exdiputada, hay que preguntarse también en qué basarán sus decisiones, a menos que se comporten como auténticos “petronilos”.

Ese término se acuñó en la política local por una frase del tristemente célebre Petronilo Tzab Cupul, quien públicamente manifestó en la tribuna del Congreso del Estado, durante el gobierno de Luis Torres Mesías: “Los diputados somos empleados del señor gobernador”.

Durante una entrevista, la maestra Estrada Mora recuerda que en la iniciativa enviada al Poder Legislativo el Ejecutivo solicita autorización para una ampliación presupuestal de hasta $1,500 millones en materia de prestación de servicios de salud, desarrollo económico, protección del empleo y protección social.

También se solicita autorización para contratar préstamos hasta por 1,728 millones de pesos que se destinarán a un programa de obra pública e inversión contracíclico para los ejercicios fiscales 2020 y 2021.

Las dos cantidades suman $3,228 millones.

La presidenta de Fecuy indica que, aunque no lo precisa la iniciativa, se deduce que los $1,500 millones de la ampliación presupuestaria serían pagados en este mismo sexenio y, por lo mismo, no es necesario que los autorice el Congreso, aunque eso no significa que no sea endeudamiento.

La iniciativa de decreto señala que las partidas consideradas en ese punto serán de “ampliación automática durante el ejercicio fiscal 2020”.

Lo que tienen que aprobar los legisladores son las modificaciones a las leyes de Ingresos y de Egresos que implicarán esos recursos.

En contraste, los otros $1,728 solicitados sí requieren la autorización de los diputados porque su pago rebasaría este período de gobierno. El plazo que menciona la iniciativa es de hasta 25 años, con un probable período de gracia no mayor de 24 meses.

La profesora Estrada Mora dice que es lamentable que nadie pregunte cuál es el sustento de la iniciativa y con qué criterios se definieron los montos que argumenta el Poder Ejecutivo.

También recuerda que el gobierno federal anunció que destinará $35,000 millones a los estados para hacer frente a esta crisis sanitaria y ya anunció el envío de los primeros $15,000 millones.

“Tenemos derecho de pedirle al gobierno del Estado que nos informe cuánto de esos recursos le corresponden a Yucatán”, agregó.

Más adelante indicó que son innegables las necesidades económicas y sociales que se derivan de la emergencia del Covid-19, pero no se pueden aceptar posturas de políticos que pretenden sacar raja de esta crisis y mostrarse como los salvadores de la sociedad.

También formuló los siguientes conceptos:

—Tratándose de un virus nuevo, se ha generado incertidumbre y un sentimiento natural en el ser humano que es el miedo. Como sociedad tenemos que vencer ese miedo y cumplir, desde luego, con todas las disposiciones sanitarias que nos corresponden, como no salir de las casas, la sana distancia y el alejamiento social.

—Por supuesto, estamos obligados a cumplir, independientemente de que así lo dispongan leyes y reglamentos. Estamos obligados por la conservación de nuestras familias, de nuestras vecinos, de nuestro ámbito de trabajo... Hay que vencer esos temores y mantenernos bien informados.

—Hay otro factor: los generadores del miedo, que son las circunstancias que ya empezaron a impactar en la situación económica.

—Es cierto, se dice que hay que quedarse en casa, pero lamentablemente uno de los problemas que tenemos como país es la desigualdad social, la desigualdad económica, la desigualdad política. Desde luego, hay gente que tiene que ganar el sustento de sus familias día a día y ahora se encuentran en una situación muy difícil.

—Durante 30 años en la Fecuy hemos trabajado socialmente con las comunidades marginadas y sabemos lo que eso significa, lo que es esa lucha por el ingreso. Esa situación es de verdad muy preocupante. Decirte “quédate en casa” es decirte que te quedas sin comer.

—Y en medio de esta grave crisis nos encontramos con algo que nos ha aporreado en la realidad: el uso que le dan muchos de los que se dicen políticos, que ven estrictamente esta situación como una oportunidad para sacar raja. Tenemos desde repartición de botellitas de gel con nombres de quienes se han manifestado públicamente como suspirantes a una candidatura para un cargo de elección popular hasta un titular del Poder Ejecutivo que está viendo en esta contingencia la oportunidad de reconstruir su demolida imagen y, entonces, aparentar ante la sociedad que es el Supermán salvador. Esto es criticable.

—En Yucatán se han adoptado medidas incluso adelantadas a lo que establece el plan nacional de contingencia. Por ejemplo, en la cuestión del alejamiento social llevamos una semana más de tiempo que en lo nacional. Con todo lo que esto significa psicológica y económicamente, hemos tenido ya cierre de restaurantes y otros negocios.

—Dentro de esta situación se presenta una iniciativa para un nuevo endeudamiento, con la argumentación de que es para hacerle frente tanto al problema de salud pública como a la cuestión económica. Y bueno, se habla de un endeudamiento que se va a sumar a lo aprobado el año pasado con el argumento de la seguridad.

—Desde luego, nadie niega la crisis que estamos afrontando. Se habla de un crédito de $1,728 millones para cuestiones de salud, de empleo y de protección social, de un plan de contingencia.

—Vemos opiniones empresariales y de muchos ciudadanos que aplauden y dicen: “¡Qué bueno!” Esto es fruto de la incertidumbre, de los temores que se tienen.

—Ojalá que de verdad los diputados hagan un estudio a fondo, un análisis correcto. Se está hablando de un crédito a 25 años. Estamos hablando de deuda oficial bancaria, la que se inscribe en el registro de deuda pública.

—Después de una larga exposición de motivos llegamos a lo que es realmente se pretende. Es necesario, como nunca, que la ciudadanía se interese en informarse... Hay que dar seguimiento a este tema.

—Se habla de un programa de inversión pública. ¿Dónde está? ¿Alguien lo ha informado? Hemos visto por allá un “videito”, pero ¿dónde está el programa?

—¿Cómo se llegó a la conclusión de que lo requerido son los $1,728 millones? ¿Dónde está el sustento? ¿Dónde está ese programa de inversión de obra pública contracíclico? ¿Dónde está ese plan de contingencia estatal? ¿Dónde?

—Falta información. Los temores naturales no deben ser usados para beneficio e intereses de unos pocos. Hay que mantener bien informada a la sociedad, así como hay que informarle de las medidas que le toca hacer en esta emergencia.

—Hay algo preocupante. En una parte de la iniciativa se dice que la inversión pública relacionada con la solicitud podrá ser modificada en la medida que el Poder Ejecutivo lo considere necesario. O sea, se aprueba un empréstito y en el mismo texto se indica que se va a ejercer como al Ejecutivo se le pegue la gana. Si considera que por la contingencia hay que pagar esto o comprar aquello no tendrá problema porque se le estará facultando para hacerlo.

—Se habla de otro endeudamiento de $1,500 millones para una ampliación presupuestal que permitirá hacer frente a la emergencia sanitaria, pero como será a corto plazo, es decir, para pagar en el actual período gubernamental, esto préstamo no tiene que pasar por el Congreso. Lo que tienen que aprobar los diputados es la ampliación.

—Entonces estamos hablando de dos endeudamientos, por un total de $3,228 millones.

—Los ciudadanos saldremos de esta crisis, lo vamos a lograr. Tenemos que mostrar fortaleza resiliente. No debemos dejar que nos venza el miedo. Debemos insistir en que nos rindan cuentas, que las cosas no se hagan al “ai’ se va” por convenir a unos pocos.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Números

Evolución de la deuda bancaria oficial en Yucatán, señalada por la maestra Blanca Estrada.

Los tiempos de Ivonne

La presidenta de Fecuy recuerda que en 2012, año final del gobierno de Ivonne Ortega, era de $2,250 millones la deuda bancaria oficial. Las participaciones federales que se recibieron ese año fueron de alrededor de $8,000 millones. Es decir, la deuda representaba el 28% de las participaciones.

El rolandismo

Al cierre de 2018, último año de Rolando Zapata, se sumaron $1,500 millones solicitados para Escudo Yucatán. Entonces el monto de deuda bancaria formal subió a alrededor de 3,800 millones. Las participaciones ese año fueron de más o menos $14,000 millones; es decir, la deuda equivalía al 27% aproximadamente.

Yucatán Seguro

Al cierre de 2019 se sumaron $2,200 millones de Yucatán Seguro. Llegó la deuda bancaria oficial a unos $6,000 millones. Las participaciones federales fueron de poco más de $14,000 millones. Esto significa que el endeudamiento ya equivalía al 43% de las participaciones.

Con Mauricio Vila

En 2020, si se autorizan los $1,728 millones de largo plazo la cifra llegará a cerca de $8,000 millones y a más de $9,000 millones si se incluye la ampliación presupuestal. Las participaciones establecidas este año en el Diario Oficial de la Federación son de $15,100 millones. Por tanto, la deuda bancaria reconocida representaría más del 60% de esa suma.

