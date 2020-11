Diputados piden se formalicen las denuncias contra el exfiscal

“Toda denuncia debe basarse en pruebas”

No puede ser que la salida del hoy exfiscal Wílberth Cetina Arjona en medio de diversas acusaciones se pretenda dejar como una simple anécdota, se le debe juzgar como a cualquier otro ciudadano y funcionario, si hay elementos se debe proceder contra él, afirmaron ayer diputados del PRI y Morena.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, al responder un día después de que lo hicieron la mayoría de sus compañeros de otros partidos en el Congreso, dijo: “si alguien tiene los elementos, debe presentarlos ante la autoridad y hacer la denuncia correspondiente”.

En cuanto a los candidatos, Felipe Cervera Hernández, diputado del PRI y presidente de la Junta de Gobierno, comentó que oficialmente todavía no reciben la terna. “Soy sumamente respetuoso de esos procesos y no puedo precalificar ni predescalificar absolutamente a nadie, todavía falta un proceso”.

“A título personal no puede ser que la salida del fiscal en medio de las acusaciones, en medio de sus afirmaciones que ya están asentadas en redes sociales, en diferentes medios de comunicación, no puede ser que esto se pretenda dejar solo como una anécdota”, indicó.

Al igual que el día anterior el diputado señaló que éste “es uno de los sucesos de posible corrupción más graves que recuerdo en los últimos años en Yucatán, porque hay que valorarlo como lo que es, un fiscal en funciones afirma tráfico de influencias de familiares muy cercanos de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones”.

Cervera Hernández citó que también involucra al hermano de la secretaria de Finanzas, aunque admitió que esa parte no le queda clara del todo y también al vicefiscal que hoy está como responsable de la Fiscalía y evidente se involucra a sí mismo.

“Entonces no puede quedar así, yo creo que las autoridades anticorrupciones del Estado deben citar a declarar al exfiscal, aclarar si lo que él afirma en esas grabaciones son infundios, que se aclare porque tampoco se vale involucrar a otras personas en hechos de corrupción sin tener las pruebas de por medio, y si son ciertas se tiene que proceder contra todos esos funcionarios, no puede quedarse al aire esta situación, bajo ninguna circunstancia”, reiteró.

Morena

Miguel Candila Noh, coordinador de la bancada de Morena, luego de disculparse por no responder el día anterior el cuestionario que el Diario le envió, al igual que a sus compañeros de otros partidos, en declaraciones a otros medios dijo que “si hay pruebas suficientes para fincarle responsabilidades, pues hay instancias para realizarlo, es lo que debe hacer cualquier ciudadano que haya sido afectado, debe aplicarse a cualquier funcionario público que actúe mal”.

Además, opinó que la terna de candidatos que envió el Ejecutivo debe ser desechada, y solicitar una nueva, “no estamos obligados a aprobar a uno de esos tres, podemos desecharlo y mandar al gobierno envíe otra nueva”.

“No me satisface, todos son políticos, todos han estado en algún lado, debe ser uno autónomo, que no tenga afiliación a ningún partido, para que pueda hacer un buen trabajo y actuar a favor del ciudadano, no de intereses ni de gobierno o un particular; es decir, en general”, añadió.

Rosa Adriana Díaz luego de disculparse también por no responder las preguntas del Diario el día anterior, entregó al reportero una carpeta con sus respuestas, donde dijo que la ley no se basa en supuestos, toda denuncia debe basarse en pruebas reales, sustentables y de origen lícito, si alguien tiene elementos debe presentarlo ante la autoridad y hacer la denuncia correspondiente.— DAVID DOMÍGUEZ MASSA

La diputada señaló que este Congreso ha demostrado con creces su autonomía, “aquí las decisiones las basamos en la ley y lo que percibimos que es lo mejor para los ciudadanos, siendo órgano colegiado y plural, todas las decisiones son de este Congreso”.

Sobre la próxima designación del nuevo Fiscal, la panista dijo que en la fracción del PAN siempre toman sus decisiones y emiten sus votos con la mayor responsabilidad y velando por el bien común de los ciudadanos.

El nuevo Fiscal debe cubrir todos los requisitos que marca la Constitución y, en este caso, un gran compromiso con la justicia y la legalidad. “Como Congreso, más allá de los partidos y opiniones, tenemos el deber de que esto sea lo que nos guíe a la hora de elegir”.

Elección

Rosa Adriana Díaz recordó que al exfiscal lo eligió el Congreso con el 84% de los votos; con semejante mayoría transversal, casi unánime, es evidente que el Congreso decidió con base en sus cualidades profesionales para el cargo.

Autonomía

